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Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy’e yolsuzluk davasından hapis cezası! Elektronik kelepçe kararı...

17.05.2023 14:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, yolsuzlukla yargılandığı "telekulak davası"nda 2 yılı tecilli, 3 yıl hapis cezasına mahkum edildi. Mahkeme, Sarkozy'nin hapis cezasını evde elektronik kelepçeyle çekmesine hükmetti.

Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy’e yolsuzluk davasından hapis cezası! Elektronik kelepçe kararı...

Kamu yayıncısı Franceinfo'nun haberine göre, Paris Temyiz Mahkemesi, Sarkozy'nin yolsuzlukla yargılandığı davaya ilişkin kararını verdi. Sarkozy, dava kapsamında 2 yılı tecilli, 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sarkozy ayrıca 3 yıl boyunca medeni haklarından men edilirken bu süre zarfında herhangi bir seçim kapsamında seçilemeyecek.

AVUKATI DA AYNI CEZAYI ALDI

KAPAK YENİ

Aynı davada yargılanan Sarkozy'nin avukatı Thierry Herzog ve yargıç Gilbert Azibert'e de Sarkozy'ninkiyle aynı ceza verildi. Herzog, 3 yıl boyunca avukatlıktan men edildi.

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Sarkozy hakkında kendisi ile ilgili başlatılan başka bir adli soruşturmaya ilişkin bilgi alabilmek için "nüfuz ticareti yaptığı ve duruşmaların gizliliği ilkesini ihlal ettiği" gerekçesiyle 2014'te dava açılmıştı. Nicolas Sarkozy, bu davada L'Oreal skandalı hakkındaki soruşturma dosyalarına girmesi için Yargıç Azibert'e Monaco'da yüksek bir görev önermekle suçlanmıştı. Savcılar, Sarkozy ve avukatını dinleme kararı çıkarmıştı. Sarkozy'nin, avukatı Herzog ile yaptığı görüşmelerde L'Oreal soruşturması kapsamında polis ve savcılardan bilgi sızdırdığı belirlendi. (AA)

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