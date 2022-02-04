Eski futbolcu Özer Hurmacı kimdir? Özer Hurmacı kaç yaşında ve nereli?

Almanya'nın Kassel şehrinde doğan Özer Hurmacı'nın hayatı hakkında araştırmalar hız kazandı. Özer Hurmacı Instagram'da, 'ozer_hurmaci' kullanıcı adıyla paylaşım yapıyor. Trabzonspor'un eski futbolcusu ve kaptanı Lemi Çelik'in yeğenidir. İşte eski futbolcu Özer Hurmacı hakkında detaylar...

ÖZER HURMACI KİMDİR?

20 Kasım 1986 Almanya Kassel doğumlu Özer Hurmacı 35 yaşındadır. Alman-Türk futbolcusu Özer Hurmacı Süper Lig takımlarından Bursaspor'da forma giydi. 1 Şubat 2015 tarihinde Mihriban Dinçer ile evlenen Özer Hurmacı, akrep burcudur.

Özer Hurmacı 2005'te 2 kez U-20 formasını giydi. 2006-2008 yılları arasında ise U-21 formasını 18 kere giymiş ve 1 gol kaydetmiştir. 2007'de ise Fatih Terim tarafından 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası grup elemesi maçı olan Türkiye-Norveç maçında A Milli formayı ilk kez giyme hakkını elde etti. Avrupa 2012 grup eleme maçları kadrosuna dahil oldu. 2009'da ve 2011/2012 sezonunda Türkiye Kupası kazandı. 2010/2011 döneminde ise takımı Süper Lig şampiyonu oldu.

ÖZER HURMACI ATTIĞI GOLLER

2005-2009 : Ankaraspor (81 maçta 5 gol)

2005-2006 : Keçiörengücü (kiralık) (27 maçta 3 gol)

2009-2012 : Fenerbahçe (50 maçta 3 gol)

2012-2015 : Kasımpaşa (31 maçta 6 gol)

2014-2015 : Trabzonspor (kiralık) (26 maçta 9 gol)

2015-2016 : Trabzonspor (23 maçta 0 gol)

2016-2017 : Akhisar Belediyespor (29 maçta 5 gol)

2017-2018 : Osmanlıspor (19 maçta 1 gol)

2018-2019 : BB Erzurumspor (16 maçta 0 gol)

2019 : Sivasspor (12 maçta 1 gol)

2019-2020 : Bursaspor (31 maçta 4 gol 1 asist)





