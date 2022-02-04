MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Eski futbolcu Özer Hurmacı kimdir? Özer Hurmacı kaç yaşında ve nereli?

Eski futbolcu Özer Hurmacı kimdir? Özer Hurmacı kaç yaşında ve nereli?

04.02.2022 21:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski futbolcu Özer Hurmacı'nın kim olduğu merak konusu oldu. Özer Hurmacı, futbol kariyeri boyunca birçok takımda yer aldı. 2015 yılında Mihriban Dinçer ile hayatını birleştirdi. Peki eski futbolcu Özer Hurmacı kimdir? Özer Hurmacı kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar...

Eski futbolcu Özer Hurmacı kimdir? Özer Hurmacı kaç yaşında ve nereli?

Almanya'nın Kassel şehrinde doğan Özer Hurmacı'nın hayatı hakkında araştırmalar hız kazandı. Özer Hurmacı Instagram'da, 'ozer_hurmaci' kullanıcı adıyla paylaşım yapıyor. Trabzonspor'un eski futbolcusu ve kaptanı Lemi Çelik'in yeğenidir. İşte eski futbolcu Özer Hurmacı hakkında detaylar...

ÖZER HURMACI KİMDİR?

20 Kasım 1986 Almanya Kassel doğumlu Özer Hurmacı 35 yaşındadır. Alman-Türk futbolcusu Özer Hurmacı Süper Lig takımlarından Bursaspor'da forma giydi. 1 Şubat 2015 tarihinde Mihriban Dinçer ile evlenen Özer Hurmacı, akrep burcudur.

Özer Hurmacı 2005'te 2 kez U-20 formasını giydi. 2006-2008 yılları arasında ise U-21 formasını 18 kere giymiş ve 1 gol kaydetmiştir. 2007'de ise Fatih Terim tarafından 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası grup elemesi maçı olan Türkiye-Norveç maçında A Milli formayı ilk kez giyme hakkını elde etti. Avrupa 2012 grup eleme maçları kadrosuna dahil oldu. 2009'da ve 2011/2012 sezonunda Türkiye Kupası kazandı. 2010/2011 döneminde ise takımı Süper Lig şampiyonu oldu.

Eski futbolcu Özer Hurmacı kimdir? Özer Hurmacı kaç yaşında ve nereli?

ÖZER HURMACI ATTIĞI GOLLER

2005-2009 : Ankaraspor (81 maçta 5 gol)
2005-2006 : Keçiörengücü (kiralık) (27 maçta 3 gol)
2009-2012 : Fenerbahçe (50 maçta 3 gol)
2012-2015 : Kasımpaşa (31 maçta 6 gol)
2014-2015 : Trabzonspor (kiralık) (26 maçta 9 gol)
2015-2016 : Trabzonspor (23 maçta 0 gol)
2016-2017 : Akhisar Belediyespor (29 maçta 5 gol)
2017-2018 : Osmanlıspor (19 maçta 1 gol)
2018-2019 : BB Erzurumspor (16 maçta 0 gol)
2019 : Sivasspor (12 maçta 1 gol)
2019-2020 : Bursaspor (31 maçta 4 gol 1 asist)

Eski futbolcu Özer Hurmacı kimdir? Özer Hurmacı kaç yaşında ve nereli?

Eski futbolcu Özer Hurmacı kimdir? Özer Hurmacı kaç yaşında ve nereli?

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İç çamaşırlı pozları olay oldu! 'Hüsnü görmesin!'İç çamaşırlı pozları olay oldu! 'Hüsnü görmesin!'
İbo Show ve konsomatrislik itirafı! "Namussuz değilim"İbo Show ve konsomatrislik itirafı! "Namussuz değilim"
Survivor isyanı! ''Sert düşerim, paramparça ederim!''Survivor isyanı! ''Sert düşerim, paramparça ederim!''
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Öğretmenlere 1310 TL'lik artış!

Öğretmenlere 1310 TL'lik artış!

14 aydır karantinada! 78 koronavirüs testi de pozitif çıktı

14 aydır karantinada! 78 koronavirüs testi de pozitif çıktı

Yüz binlerce işçinin beklediği haber! Protokol imzalandı

Yüz binlerce işçinin beklediği haber! Protokol imzalandı

Fenerbahçe'de Ozan Tufan'ın son halini görenler şaşırıyor! Antrenman fotoğrafı...

Fenerbahçe'de Ozan Tufan'ın son halini görenler şaşırıyor! Antrenman fotoğrafı...

Filozof Atakan olarak tanınan 'Atakan Kayalar'ın aylar önceki görüntüsü ortaya çıktı! Verdiği cevaplar olay oldu

Filozof Atakan olarak tanınan 'Atakan Kayalar'ın aylar önceki görüntüsü ortaya çıktı! Verdiği cevaplar olay oldu

Bakıcısından şoke eden ihmal iddiası! Miras kalan yeğeni...

Bakıcısından şoke eden ihmal iddiası! Miras kalan yeğeni...

İlginizi Çekebilir

Dünyanın en büyük kalçasını istedi! Öyle şeyler yaptı ki...

Dünyanın en büyük kalçasını istedi! Öyle şeyler yaptı ki...

Ekonomi onu da vurdu! Sevgilisi yardım edecekti ama...

Ekonomi onu da vurdu! Sevgilisi yardım edecekti ama...

Taytlı kombini rüküş bulundu!

Taytlı kombini rüküş bulundu!

Mağazanın ortasında gelinlik giyip...

Mağazanın ortasında gelinlik giyip...

Mucizevi karışımla toksinlerden anında arınabilirsiniz

Mucizevi karışımla toksinlerden anında arınabilirsiniz

Kabızlık kâbusunuz olmasın! İşte reçetesi

Kabızlık kâbusunuz olmasın! İşte reçetesi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.