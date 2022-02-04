Eski futbolcu Özer Hurmacı kimdir? Özer Hurmacı kaç yaşında ve nereli?

Almanya'nın Kassel şehrinde doğan Özer Hurmacı'nın hayatı hakkında araştırmalar hız kazandı. Özer Hurmacı Instagram'da, 'ozer_hurmaci' kullanıcı adıyla paylaşım yapıyor. Trabzonspor'un eski futbolcusu ve kaptanı Lemi Çelik'in yeğenidir. İşte eski futbolcu Özer Hurmacı hakkında detaylar...
20 Kasım 1986 Almanya Kassel doğumlu Özer Hurmacı 35 yaşındadır. Alman-Türk futbolcusu Özer Hurmacı Süper Lig takımlarından Bursaspor'da forma giydi. 1 Şubat 2015 tarihinde Mihriban Dinçer ile evlenen Özer Hurmacı, akrep burcudur.
Özer Hurmacı 2005'te 2 kez U-20 formasını giydi. 2006-2008 yılları arasında ise U-21 formasını 18 kere giymiş ve 1 gol kaydetmiştir. 2007'de ise Fatih Terim tarafından 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası grup elemesi maçı olan Türkiye-Norveç maçında A Milli formayı ilk kez giyme hakkını elde etti. Avrupa 2012 grup eleme maçları kadrosuna dahil oldu. 2009'da ve 2011/2012 sezonunda Türkiye Kupası kazandı. 2010/2011 döneminde ise takımı Süper Lig şampiyonu oldu.
2005-2009 : Ankaraspor (81 maçta 5 gol)
2005-2006 : Keçiörengücü (kiralık) (27 maçta 3 gol)
2009-2012 : Fenerbahçe (50 maçta 3 gol)
2012-2015 : Kasımpaşa (31 maçta 6 gol)
2014-2015 : Trabzonspor (kiralık) (26 maçta 9 gol)
2015-2016 : Trabzonspor (23 maçta 0 gol)
2016-2017 : Akhisar Belediyespor (29 maçta 5 gol)
2017-2018 : Osmanlıspor (19 maçta 1 gol)
2018-2019 : BB Erzurumspor (16 maçta 0 gol)
2019 : Sivasspor (12 maçta 1 gol)
2019-2020 : Bursaspor (31 maçta 4 gol 1 asist)
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