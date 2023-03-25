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  4. Eski futbolcu yeni fenomen! Transparan bluzuyla paylaştı... Göğüs uçları gözükünce kendi kendisine sansür uyguladı

Eski futbolcu yeni fenomen! Transparan bluzuyla paylaştı... Göğüs uçları gözükünce kendi kendisine sansür uyguladı

25.03.2023 14:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönemin ünlü kadın futbolcuları arasında kabul edilen Madelene Wright kariyerini sosyal medya fenomenliğiyle değiştirdi. Futbol kariyerinden çok güzelliği ve sosyal medya paylaşımlarıyla konuşulan Wright, seksi pozlarına bir yenisini daha ekledi. Transparan bluzuyla poz veren Wright göğüs uçları gözükünce kendi kendisine sansür uygulamak zorunda kaldı.

Eski futbolcu yeni fenomen! Transparan bluzuyla paylaştı... Göğüs uçları gözükünce kendi kendisine sansür uyguladı

Futbol kariyerini sonlandırdıktan sonra sosyal medyada aktif hale gelen Madelene Wright, yetişkinlere özel olarak hazırlanan OnlyFans uygulamasında kendisine hesap açtı. 2021 yılında oluşturduğu OnlyFans hesabıyla paylaşımlarına başlayan Wright, kısa sürede yıllık kazancını 500 bin sterline (yaklaşık 11 milyon 636 bin TL) çıkarttı. Sosyal medyadan sıklıkla cesur paylaşımlar yapana fenomen isim son olarak transparan bir bluzla sevenlerinin karşısına çıktı.

SOSYAL MEDYAYI SALLADI

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Sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgi gösterdiği gönderisinde Wright kendi kendisine sansür uygulamayı ihmal etmedi. Fenomen isim gönderisinde göğüs uçlarının gözükmemesi için elleriyle kapattığı bir ayna selfiesi paylaştı.

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