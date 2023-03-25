Eski futbolcu yeni fenomen! Transparan bluzuyla paylaştı... Göğüs uçları gözükünce kendi kendisine sansür uyguladı

Futbol kariyerini sonlandırdıktan sonra sosyal medyada aktif hale gelen Madelene Wright, yetişkinlere özel olarak hazırlanan OnlyFans uygulamasında kendisine hesap açtı. 2021 yılında oluşturduğu OnlyFans hesabıyla paylaşımlarına başlayan Wright, kısa sürede yıllık kazancını 500 bin sterline (yaklaşık 11 milyon 636 bin TL) çıkarttı. Sosyal medyadan sıklıkla cesur paylaşımlar yapana fenomen isim son olarak transparan bir bluzla sevenlerinin karşısına çıktı.

SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgi gösterdiği gönderisinde Wright kendi kendisine sansür uygulamayı ihmal etmedi. Fenomen isim gönderisinde göğüs uçlarının gözükmemesi için elleriyle kapattığı bir ayna selfiesi paylaştı.