Eski Galatasaraylı Batefimbi Gomis'ten mesaj var!

Eski Galatasaraylı futbolcu Bafetimbi Gomis, verdiği mesajda; “Evde kalmanıza ihtiyacımız var. Bu karantina zamanında ben evde kalıyorum ve egzersizlerime devam ediyorum. Haberleri takip ediyorum ve diziler izliyorum. Şöyle düşünmemiz lazım, bu bizim final maçımız ve sağlık bakanımız da bizim antrenörümüz. Onu dinlemeliyiz” sözlerini kaydetti.
6 Ağustos 1985’te Fransa’da dünyaya gelen santrafor oyuncusu 1,84 boyundadır. Futbola ST. Etienne’de başlayan Gomis, Troyes, Olimpik Lyon, Swansea, Marsilya, Galatasaray ve Al Hilal takımlarının formasını terletmiştir. Bafetimbi Gomis 2017-2018 sezonunda Galatasaray’ın yakaladığı şampiyonluğun mimarlarından olmuş ve sezonu gol kralı olarak tamamlamıştır.
???? The French Lion @BafGomis :— AlHilal Saudi Club (@Alhilal_EN) April 4, 2020
“We are all responsible, and we will kill this virus”.. #StayingHome ????#AlHilal_Video
pic.twitter.com/UQc9izoCbF
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