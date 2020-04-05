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Eski Galatasaraylı Batefimbi Gomis'ten mesaj var!

GALATASARAY HABERLERİ  | 05.04.2020 19:15 | Son Güncelleme

Eski Galatasaraylı futbolcu Bafetimbi Gomis, hayranlarına Twitter aracılığıyla mesaj gönderdi. Al Hilal formasını giyen Fransız forvet oyuncusu koronavirüs hakkında, “Hepimiz sorumluyuz ve bu virüsü birlikte yeneceğiz” sözlerini kaydetti.

Eski Galatasaraylı Batefimbi Gomis'ten mesaj var!

Eski Galatasaraylı futbolcu Bafetimbi Gomis, verdiği mesajda; “Evde kalmanıza ihtiyacımız var. Bu karantina zamanında ben evde kalıyorum ve egzersizlerime devam ediyorum. Haberleri takip ediyorum ve diziler izliyorum. Şöyle düşünmemiz lazım, bu bizim final maçımız ve sağlık bakanımız da bizim antrenörümüz. Onu dinlemeliyiz” sözlerini kaydetti.

GOMİS KİMDİR?

6 Ağustos 1985’te Fransa’da dünyaya gelen santrafor oyuncusu 1,84 boyundadır. Futbola ST. Etienne’de başlayan Gomis, Troyes, Olimpik Lyon, Swansea, Marsilya, Galatasaray ve Al Hilal takımlarının formasını terletmiştir. Bafetimbi Gomis 2017-2018 sezonunda Galatasaray’ın yakaladığı şampiyonluğun mimarlarından olmuş ve sezonu gol kralı olarak tamamlamıştır.


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