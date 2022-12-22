Eski güreşçi CJ 'Lana' Perry, erotik yılbaşı pozlarıyla hayal gücüne çok az şey bıraktı! Saçlarını savurup...

Eski WWE yıldızı CJ "Lana" Perry, bir çekim için kırmızı bir iç çamaşırı ve Noel Baba şapkasıyla tamamlanmış bir kombinle poz verdi. O anların görüntülerini sosyal medya hesabında paylaşan Perry, paylaştığı görüntülerle hayal gücüne çok az şey bıraktı. Öyle ki yetişkin film sektörüne girmesi için neredeyse yalvaran hayranları, taleplerinin şiddetini arttırdı.

'SEKSİ NOEL BABA'

Geçen yıl haziran ayında güreşi bırakan Perry, ve şimdi bir sosyal medya fenomeni olarak çalışarak 3.9 milyon Instagram takipçisine ulaşan Lana, hayranları tarafından "Seksi Noel Baba" olarak nitelendirildi. Perry'nin yılbaşı ağacının önünde poz vermeden önce kameraya gülümseyip saçlarını geriye savurduğu video, hayran kitlesinden binlerce beğeni aldı.