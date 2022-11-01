Eski güzel güreşçi CJ 'Lana' Perry, erotik Cadılar Bayramı paylaşımıyla gündem oldu!

Eski WWE yıldızı CJ "Lana" Perry, paylaştığı Cadılar Bayramı fotoğraflarıyla sosyal medyada büyük ilgi gördü. Oldukça seksi bir cadı kostümü içerisinde çekilmiş erotik görüntüleri paylaşan Perry, bunlara eşiyle 1992 yılı Disney klasiği Alaaddin ve Prenses Jasmine kostümleri giyip çekindikleri neşeli görüntüleri de eklemeyi ihmal etmedi.
WWE'deyken Lana ve Rusev adlarıyla tanınan ikili, Perry'nin diğer tüm sosyal medya kanallarında çiftin Cadılar Bayramı kostümlerini sergilediği eğlenceli paylaşımıyla hayranlarını sevindirdi.
Çiftin sempatik görüntülerine, takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı. Kimileri kostüm seçimlerine övgüler yağdırıp ne kadar sevimli olduklarından bahsederken, kimileri de Perry'nin her haliyle ne kadar seksi bir kadın olduğuna dikkat çekti.
Bir kullanıcı, "CJ, sen ve kocan harikasınız ve o gezegendeki en şanslı adam" diye yazdı.