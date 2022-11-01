Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Eski güzel güreşçi CJ 'Lana' Perry, erotik Cadılar Bayramı paylaşımıyla gündem oldu!

Eski güzel güreşçi CJ 'Lana' Perry, erotik Cadılar Bayramı paylaşımıyla gündem oldu!

01.11.2022 10:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerikan Güreşi Endüstrisi'nin önde gelen kuruluşlarından WWE'nin eski güreşçilerinden CJ 'Lana' Perry'nin Cadılar Bayramı paylaşımları gündem oldu. Hem kendisinin cadı kostümlü görüntülerini hem de AEW yıldızı kocası Miro ile Aladdin ve Prenses Jasmine kostümleri giyerek çekilmiş neşeli anlarını paylaşan Perry, ilgi odağı oldu.

Eski güzel güreşçi CJ 'Lana' Perry, erotik Cadılar Bayramı paylaşımıyla gündem oldu!

Eski WWE yıldızı CJ "Lana" Perry, paylaştığı Cadılar Bayramı fotoğraflarıyla sosyal medyada büyük ilgi gördü. Oldukça seksi bir cadı kostümü içerisinde çekilmiş erotik görüntüleri paylaşan Perry, bunlara eşiyle 1992 yılı Disney klasiği Alaaddin ve Prenses Jasmine kostümleri giyip çekindikleri neşeli görüntüleri de eklemeyi ihmal etmedi.

HER YERDE PAYLAŞTI

couple-horz

WWE'deyken Lana ve Rusev adlarıyla tanınan ikili, Perry'nin diğer tüm sosyal medya kanallarında çiftin Cadılar Bayramı kostümlerini sergilediği eğlenceli paylaşımıyla hayranlarını sevindirdi.

ÖVGÜ YAĞDI

pic

Çiftin sempatik görüntülerine, takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı. Kimileri kostüm seçimlerine övgüler yağdırıp ne kadar sevimli olduklarından bahsederken, kimileri de Perry'nin her haliyle ne kadar seksi bir kadın olduğuna dikkat çekti.

''GEZEGENDEKİ EN ŞANSLI ADAM''

0_CJ-Lana-Perry-drops-raunchy-Ha-horz

Bir kullanıcı, "CJ, sen ve kocan harikasınız ve o gezegendeki en şanslı adam" diye yazdı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aynanın karşısına geçti! Tangalı pozu olay yarattıAynanın karşısına geçti! Tangalı pozu olay yarattı
Ağsız pantolonuyla gündem oldu! “Hala pantolon sayılır”Ağsız pantolonuyla gündem oldu! “Hala pantolon sayılır”
Koltukta cinsel ilişkiye giren çift gizli kamerayı görünce...Koltukta cinsel ilişkiye giren çift gizli kamerayı görünce...
Anahtar Kelimeler:
Cadılar Bayramı halloween müstehcen

En Çok Okunan Trend Haberler

Lise günlerine geri döndü! Ponpon kız kıyafeti gündem oldu

Lise günlerine geri döndü! Ponpon kız kıyafeti gündem oldu

Sokağın ortasında saldırdı! Cinsel ilişkiye zorlayınca...

Sokağın ortasında saldırdı! Cinsel ilişkiye zorlayınca...

Vücudunda boş yer yok! Çırılçıplak soyunarak gösterdi

Vücudunda boş yer yok! Çırılçıplak soyunarak gösterdi

Ağsız pantolonuyla gündem oldu! “Hala pantolon sayılır”

Ağsız pantolonuyla gündem oldu! “Hala pantolon sayılır”

İlginizi Çekebilir

Afrodizyak etkisi inanılmaz! Cinsel gücü ve performansı zirveye çıkarır

Afrodizyak etkisi inanılmaz! Cinsel gücü ve performansı zirveye çıkarır

Seksi Cadılar Bayramı kostümünü giyip babasına sürpriz yaptı!

Seksi Cadılar Bayramı kostümünü giyip babasına sürpriz yaptı!

Azıcık yağ ile mükemmel lezzetin sırrı bu airfryerlarda! Sizin için karşılaştırdığımız modellere mutlaka bakmalısınız

Azıcık yağ ile mükemmel lezzetin sırrı bu airfryerlarda! Sizin için karşılaştırdığımız modellere mutlaka bakmalısınız

Vücudunuz zehir dolu olabilir: Kötü ağız kokusuna dikkat!

Vücudunuz zehir dolu olabilir: Kötü ağız kokusuna dikkat!

Grip olunca ağzınıza bile sürmeyin! Öyle bir zararı var ki...

Grip olunca ağzınıza bile sürmeyin! Öyle bir zararı var ki...

Sonbaharın enerjisini parfümünüze yansıtın! İşte herkesin bayıldığı o parfümler...

Sonbaharın enerjisini parfümünüze yansıtın! İşte herkesin bayıldığı o parfümler...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.