Eski güzel güreşçi CJ 'Lana' Perry, erotik Cadılar Bayramı paylaşımıyla gündem oldu!

Eski WWE yıldızı CJ "Lana" Perry, paylaştığı Cadılar Bayramı fotoğraflarıyla sosyal medyada büyük ilgi gördü. Oldukça seksi bir cadı kostümü içerisinde çekilmiş erotik görüntüleri paylaşan Perry, bunlara eşiyle 1992 yılı Disney klasiği Alaaddin ve Prenses Jasmine kostümleri giyip çekindikleri neşeli görüntüleri de eklemeyi ihmal etmedi.

HER YERDE PAYLAŞTI

WWE'deyken Lana ve Rusev adlarıyla tanınan ikili, Perry'nin diğer tüm sosyal medya kanallarında çiftin Cadılar Bayramı kostümlerini sergilediği eğlenceli paylaşımıyla hayranlarını sevindirdi.

ÖVGÜ YAĞDI

Çiftin sempatik görüntülerine, takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı. Kimileri kostüm seçimlerine övgüler yağdırıp ne kadar sevimli olduklarından bahsederken, kimileri de Perry'nin her haliyle ne kadar seksi bir kadın olduğuna dikkat çekti.

''GEZEGENDEKİ EN ŞANSLI ADAM''

Bir kullanıcı, "CJ, sen ve kocan harikasınız ve o gezegendeki en şanslı adam" diye yazdı.



