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Eski oyunlar Nintendo Switch’e gelmeye devam ediyor

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TEKNOLOJİ  | 08.05.2019 08:37 | Son Güncelleme

Son olarak Capcom 2001 yapımı Devil May Cry 1 için tarih verdi. İşte konu hakkındaki detaylar.

Eski oyunlar Nintendo Switch’e gelmeye devam ediyor

Son dönemde eski oyunların Nintendo Switch için gelmesine alıştık diyebiliriz. Malum, Japon konsol devi Nintendo 2017’nin Mart ayında Switch’i satışa sunmuştu. Hibrit bir konsol olan Switch hem TV ya da monitör üzerinden, hem de mobil olarak kullanılabiliyordu. Bu durum oyun severler açısından hayli olumlu olsa da konsolun teknik donanımı ve gücü bakımından ağır bir handikaptı.

PlayStation 4 ve Xbox One’dan yaklaşık olarak 4 sene sonra çıkan Switch, güç bakımından PlayStation 3 seviyesindeydi. Hal böyle olunca yeni çıkan AAA kalitesi yapımların büyük bir bölümü Switch’i es geçti. Satış rakamları kısa süre içerisinde 50 milyona yaklaşan Switch’ten para kazanmak isteyen yapımcılar da başka bir yol buldular. Yeni oyunlarını Switch için portlamakla uğraşmayan geliştiriciler, eski oyunlarını Nintendo’nun yeni konsoluna getirmeye başladılar. Nitekim bu eski oyunlardan sonuncusu da Devil May Cry 1 oldu.

Hatırlanacağı üzere Capcom kısa süre önce serinin 5. oyunu ile karşımıza çıkmıştı. Devil May Cry 5 ile Switch’i es geçen Capcom, 2001 yılında PlayStation 2 (!) için çıkan Devil May Cry 1’i Switch için satışa sunacağını açıkladı. Devil May Cry 1 hakkındaki detaylar ve tam çıkış tarihi ise önümüzdeki günlerde açıklanacak.

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Anahtar Kelimeler:
Nintendo Switch eski oyunlar

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