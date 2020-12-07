Eski plastik poşetleri sakın atmayın! Bulduğu çözümle...

Pratik bilgiler paylaşılan bir Facebook grubunda yaptığı kapı süsünü paylaşan kadın övgü topladı.

Mandy Jones adındaki kadın, kapı süslerinin pahalı olduğunu görünce kendim yapmaya karar verdim diyerek, ortaya herkesin yapabileceği bir model çıkardı. Kapı süsü için sadece daire şeklinde bir tel alan kadın süsün geri kalanını evdeki malzemelerle yaptı. Market poşetlerini şeritler halinde kesen kadın, yaprak benzeri bir etki yaratmak için hepsini bağlıyor, daha sonra güzel bir etki oluşturması için çiçeklerle süslüyor.

Jones'un yaptığı şey birçok kadının da ilgisini çekti ve deneyeceklerini söylediler.

