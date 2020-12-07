KADIN
  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. YAŞAM
  4. Eski plastik poşetleri sakın atmayın! Bulduğu çözümle...

Eski plastik poşetleri sakın atmayın! Bulduğu çözümle...

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Evinize kapı süsü almak bütçenizi aşabilir ancak, üzülmeyin çünkü çok daha ucuza mal edebileceğiniz, evde kendiniz yapabileceğiniz şık mı şık bir model ortaya çıkarabilirsiniz. İşte, plastik poşet parçalarından kapı süsü yapımı.

Eski plastik poşetleri sakın atmayın! Bulduğu çözümle...

Pratik bilgiler paylaşılan bir Facebook grubunda yaptığı kapı süsünü paylaşan kadın övgü topladı.

Screenshot_18

Mandy Jones adındaki kadın, kapı süslerinin pahalı olduğunu görünce kendim yapmaya karar verdim diyerek, ortaya herkesin yapabileceği bir model çıkardı. Kapı süsü için sadece daire şeklinde bir tel alan kadın süsün geri kalanını evdeki malzemelerle yaptı. Market poşetlerini şeritler halinde kesen kadın, yaprak benzeri bir etki yaratmak için hepsini bağlıyor, daha sonra güzel bir etki oluşturması için çiçeklerle süslüyor.

Screenshot_19

Jones'un yaptığı şey birçok kadının da ilgisini çekti ve deneyeceklerini söylediler.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşte bağışıklık sistemini güçlendirmenin formülü!İşte bağışıklık sistemini güçlendirmenin formülü!
Yatak odasını temizlerken...Yatak odasını temizlerken...
Ev temizliğinde basit ama etkili formül: 50 dakikada bir... Ev temizliğinde basit ama etkili formül: 50 dakikada bir...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
MasterChef'te veda eden isim belli oldu!
MasterChef'te veda eden isim belli oldu!
Diskalifiye edilen Uğur'un yeni adresi belli oldu!
Diskalifiye edilen Uğur'un yeni adresi belli oldu!
Çukur'a flaş transfer! Kulkan Erdenet geliyor
Çukur'a flaş transfer! Kulkan Erdenet geliyor
Hadise'nin makyajsız pozuna beğeni yağdı!
Hadise'nin makyajsız pozuna beğeni yağdı!
Bu hafta burçları neler bekliyor?
Bu hafta burçları neler bekliyor?
Bugün burçları neler bekliyor?
Bugün burçları neler bekliyor?
İlginizi Çekebilir
Libidoyu artırmanın sırrı: Cinsel organı güneşe tutmak!
Libidoyu artırmanın sırrı: Cinsel organı güneşe tutmak!
İçi dışı bir! 'Ailemin yanında giyemem'
İçi dışı bir! 'Ailemin yanında giyemem'
'Umurumda değilsiniz' dedi ve paylaştı
'Umurumda değilsiniz' dedi ve paylaştı
Sosyal medyadan paylaştı! Böyle seslendi: Utanmayın
Sosyal medyadan paylaştı! Böyle seslendi: Utanmayın
Mastürbasyon yapmak kötü bir şey mi?
Mastürbasyon yapmak kötü bir şey mi?
Geçer diye ihmal etmeyin! Saçtaki bu sorun...
Geçer diye ihmal etmeyin! Saçtaki bu sorun...
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hepimiz kullanıyoruz! Yumuşatıcılar hiç de masum değilmiş
Hepimiz kullanıyoruz! Yumuşatıcılar hiç de masum değilmiş
Paslanmaz çelik lavaboyu derinlemesine temizliyor! Çizikleri bile gideriyor
Paslanmaz çelik lavaboyu derinlemesine temizliyor! Çizikleri bile gideriyor
Ev yapımı bulaşık makinesi kokusu! Artan limon kabuğunu...
Ev yapımı bulaşık makinesi kokusu! Artan limon kabuğunu...
Küfün nedeni buymuş! Yatak odasını temizlerken...
Yatak odasını temizlerken...
Solan bitkiyi canlandırma yolu! Arap sabununu...
Solan bitkiyi canlandırma yolu! Arap sabununu...
Çoğumuz kullanıyoruz! Asla karbonatla temizlememeniz gereken 4 şey
Çoğumuz kullanıyoruz! Asla karbonatla temizlememeniz gereken 4 şey
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.