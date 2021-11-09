HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Eski sevgili dehşeti! Fındık deposunda kurşun yağdırdı

Eski sevgili dehşeti! Fındık deposunda kurşun yağdırdı

09.11.2021 19:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bartın’da Ercan Özkavlak, fındık deposunda çalışan ayrıldığı kadın arkadaşı Azize Gülmez (25) ve kendisine engel olmaya çalışan depo çalışanı Emrullah Yıldız’ın (27) üzerine tabanca ile kurşun yağdırdı. Azize Gülmez kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Emrullah Yıldız, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Şüpheli ise gözaltına alındı.

Eski sevgili dehşeti! Fındık deposunda kurşun yağdırdı

Olay akşam saatlerinde Bartın Karasu köyü mevkisinde meydana geldi.

Kan donduran olay: Aynı silahla kendisini vurmuş! Kan donduran olay: Aynı silahla kendisini vurmuş! "Sevgilimi öldürdüm, polisi arayın"

KURŞUN YAĞDIRDI

İddiaya göre, fındık deposunda çalışan ayrıldığı arkadaşı Azize Gülmez ile telefonda tartışan Ercan Özkavlak, depoya geldi. Ercan Özkavlak ikinci katta çalışan Azize Gülmez ile konuşmak istedi. Yaşanan tartışma sırasında Ercan Özkavlak tabancasını doğrulttuğu Azize Gülmez’in üzerine doğru 2 el, kendisine engel olmak isteyen depoda çalışan Emrullah Yıldız’ın üzerine ise 3 el ateş etti.

Azize Gülmez göğsüne isabet eden kurşunlarla, Emrullah Yıldız ise bacağına, sırtına ve başına isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Çalışanların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi tarafından Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Azize Gülmez ve Emrullah Yıldız tedavi altına alındı. Azize Gülmez yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından kaçan Ercan Özkavlak, jandarma ekipleri tarafından Bartın kent merkezinde yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (DHA)

Eski sevgilisinin eşini rehin aldı! Operasyonla etkisiz hale getirildiEski sevgilisinin eşini rehin aldı! Operasyonla etkisiz hale getirildi


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Skandal olay! Bebek doğduğunda gerçek ortaya çıktıSkandal olay! Bebek doğduğunda gerçek ortaya çıktı
PARTNER "Bugün aşırı pozitifim" "Bugün aşırı pozitifim"
Malatya'daki binanın çökmeden önceki hâliMalatya'daki binanın çökmeden önceki hâli
Anahtar Kelimeler:
cinayet Gözaltı Bartın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

EYT, asgari ücret ve 3600 ek gösterge açıklaması!

EYT, asgari ücret ve 3600 ek gösterge açıklaması!

Enkaz altından gelen ses sonrası anonsları yapılıyor

Enkaz altından gelen ses sonrası anonsları yapılıyor

Bu otomobiller 100 bin liranın altında

Bu otomobiller 100 bin liranın altında

Erdoğan'dan sert tepki: Elinize, dilinize dursun

Erdoğan'dan sert tepki: Elinize, dilinize dursun

Endişelendiren uyarı! Bir milyar insanı etkileyecek

Endişelendiren uyarı! Bir milyar insanı etkileyecek

Tam 48 yaşında: İnen başka araca binmek istemiyor

Tam 48 yaşında: İnen başka araca binmek istemiyor

İlginizi Çekebilir

Fazla ısınan laptopların çaresi

Fazla ısınan laptopların çaresi

Kolileri alan aracına yükledi! Türk TIR'ını yağmaladılar

Kolileri alan aracına yükledi! Türk TIR'ını yağmaladılar

İşimi ben hallederim diyenlere şarjlı matkap tavsiyeleri

İşimi ben hallederim diyenlere şarjlı matkap tavsiyeleri

Rektörden heykel açıklaması: Bazı şeylerin fiyatları sorgulanmaz

Rektörden heykel açıklaması: Bazı şeylerin fiyatları sorgulanmaz

Giriş-çıkışlar denetim altında! Komandolar koruyor

Giriş-çıkışlar denetim altında! Komandolar koruyor

AK Partili Yavuz: Tayyip Bey'e destek verdiğimiz için hanelerimize sevap yazılmaya devam ediyor

AK Partili Yavuz: Tayyip Bey'e destek verdiğimiz için hanelerimize sevap yazılmaya devam ediyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.