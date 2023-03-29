Eski sevgilisi şiddet gördüğünü söylemişti! Survivor Batuhan görüntüleri paylaştı: "Asıl ben mağdurum"

Survivor’da yarıştığı dönemde adından söz ettiren Batuhan Karacakaya’nın eski sevgilisi Ayşe Aslanpay şiddet gördüğünü açıkladı. Dava açtığını duyuran Aslanpay tüm delilleri dosyada sunduğunu söyledi. Bu açıklamanın ardından Batuhan Karacakaya görüntüleri paylaştı ve "Asıl ben mağdurum" dedi.

"HİÇBİR DARP İZİ BULUNMAMAKTA"

İddiaların gerçeği yansıtmadığını söyleyen Karacakaya, "6 aydır süre gelen ilişkimizin bu duruma gelmesi ne yazık ki çok üzücü. Darp edildiğini iddia ettiği günün ve ertesi günün iftira olduğunu kanıtlayacak bizzat kendisinin çektiği fotoğraf ve videoları mevcuttur. Kendisinin hiçbir darp izi bulunmamaktadır. Aksine bu durumda darp edilen, evinin kapısına defalarca gelinen, arabasına zarar verilen bizzat şahsımdır. Söylediğim her şeyin kamera görüntüleri mevcuttur. Hukuki birimlere belgelerimi teslim ettim. Gerekli işlemler başlatıldı." dedi.

Ünlü isim, Ayşe Aslanpay’ın otoparkta kendisine saldırdığı görüntü de dahil olmak üzere birçok video kaydını avukatına ilettiğini söyledi ve "İki kez darp raporu aldım. Asıl mağdur benim" açıklamasında bulundu.

Özel hayatının gizli kalmasına özen gösterdiğini söyleyen Batuhan Karacakaya "Her zaman sabrımı korumaya, karşımdaki insanın kadın olduğunu düşünerek zarar görmemesi için susmaya özen gösterdim. Ama artık gereğinin yapılması için tüm başvurularımı ilgili birimlere yapmış bulunmaktayım. dedi."



