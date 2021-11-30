Eski sevgilisinden borcunu istedi! Bozuk paraları görünce şaşkınlık yaşadı

İnternet bankacılığı son yıllarda kullanılan en popüler yöntem olarak karşımıza çıkıyor. Çoğu kişi internet bankacılığını kullanarak para alışverişi yapıyor. Daha geleneksel yöntemleri tercih edenler ise nakit olarak borcunu ödüyor. Ancak Annabelle Mackay, eski sevgilisinden borcunu istedi fakat oldukça değişik bir uygulamayla karşılaştı. Eski sevgilisi borcu olan parayı bozukluklara çevirdi ve ayakkabı kutusunda Annabelle Mackay’e gönderdi.

“DURUMA GÜLMEYİ SEÇTİM”

Eski erkek arkadaşının ayakkabı kutusu içinde gönderdiği borcunu bozuk paralar halinde gören Annabelle Mackay ilk başta büyük bir şaşkınlık yaşadığını dile getirdi. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Mackay sonrasında duruma güldüğünü belirtti. Yaptığı paylaşıma Mackay, “Seviyesi düşük sevgilinin sana borcu olduğunda” notunu ekledi. Gönderi kısa sürede 2 milyon görüntülenmeyi aştı.

BORCUNU ALMASINA SEVİNDİ

ATM’nin bozukluk sayma makinesine ayakkabı kutusundaki tüm parayı yüklediğini vurgulayan Mackay, 51.37 sterlinlik (yaklaşık 897 TL) borcunu almanın mutluluğunu yaşadığını söyledi. Gönderinin sonrasında sosyal medya kullanıcıları en azından borcunu geri ödemiş olmasına sevmesini dile getirdi. Eski sevgilisinin yöntemini beğenen sosyal medya kullanıcıları ise onu bir dahi olduğunu iddia etti.



