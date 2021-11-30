Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Eski sevgilisinden borcunu istedi! Bozuk paraları görünce şaşkınlık yaşadı

Eski sevgilisinden borcunu istedi! Bozuk paraları görünce şaşkınlık yaşadı

30.11.2021 12:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TikTok kullanıcısı Annabelle Mackay, eski sevgilisinden borcunu isteyince oldukça farklı bir ödeme yöntemi ile karşılaştı. Genç kadın yaşadığı durumu sosyal medya hesabından takipçilerine anlattı. Paylaşımı kısa sürede sosyal medya popüler olmayı başardı.

Eski sevgilisinden borcunu istedi! Bozuk paraları görünce şaşkınlık yaşadı

İnternet bankacılığı son yıllarda kullanılan en popüler yöntem olarak karşımıza çıkıyor. Çoğu kişi internet bankacılığını kullanarak para alışverişi yapıyor. Daha geleneksel yöntemleri tercih edenler ise nakit olarak borcunu ödüyor. Ancak Annabelle Mackay, eski sevgilisinden borcunu istedi fakat oldukça değişik bir uygulamayla karşılaştı. Eski sevgilisi borcu olan parayı bozukluklara çevirdi ve ayakkabı kutusunda Annabelle Mackay’e gönderdi.

Eski sevgilisinin dönmesi için sahte düğün yaptı! Sosyal medyada popüler olduEski sevgilisinin dönmesi için sahte düğün yaptı! Sosyal medyada popüler oldu

“DURUMA GÜLMEYİ SEÇTİM”

2

Eski erkek arkadaşının ayakkabı kutusu içinde gönderdiği borcunu bozuk paralar halinde gören Annabelle Mackay ilk başta büyük bir şaşkınlık yaşadığını dile getirdi. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Mackay sonrasında duruma güldüğünü belirtti. Yaptığı paylaşıma Mackay, “Seviyesi düşük sevgilinin sana borcu olduğunda” notunu ekledi. Gönderi kısa sürede 2 milyon görüntülenmeyi aştı.

Kendisini oda arkadaşıyla aldatan sevgilisini bastığı video sosyal medyada gündem yarattıKendisini oda arkadaşıyla aldatan sevgilisini bastığı video sosyal medyada gündem yarattı

BORCUNU ALMASINA SEVİNDİ

1

ATM’nin bozukluk sayma makinesine ayakkabı kutusundaki tüm parayı yüklediğini vurgulayan Mackay, 51.37 sterlinlik (yaklaşık 897 TL) borcunu almanın mutluluğunu yaşadığını söyledi. Gönderinin sonrasında sosyal medya kullanıcıları en azından borcunu geri ödemiş olmasına sevmesini dile getirdi. Eski sevgilisinin yöntemini beğenen sosyal medya kullanıcıları ise onu bir dahi olduğunu iddia etti.

Evlendiği seks bebeği kırıldıktan sonra yeni aşkını buldu! Balayından paylaştıEvlendiği seks bebeği kırıldıktan sonra yeni aşkını buldu! Balayından paylaştı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hayvan hakları tarihinde ilginç olay! Sahibi tarafından dövülen eşek mahkemeye çıktıHayvan hakları tarihinde ilginç olay! Sahibi tarafından dövülen eşek mahkemeye çıktı
PARTNER Eski aşıklar pişti oldu! Dudak dudağalar Eski aşıklar pişti oldu! Dudak dudağalar
29 Kasım reyting sonuçları! 29 Kasım reyting sonuçları!
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Sütyensiz pancake satınca şikayet edildi! Polise ifade verdi

Sütyensiz pancake satınca şikayet edildi! Polise ifade verdi

Sadece 10 yaşında! En zenginler listesine bile girdi

Sadece 10 yaşında! En zenginler listesine bile girdi

Tecavüz sahnesiyle olay yaratmıştı! Arka perdesi aralanacak

Tecavüz sahnesiyle olay yaratmıştı! Arka perdesi aralanacak

Beden pozitifliğini savunuyor! Eleştirenlere sert cevap verdi

Beden pozitifliğini savunuyor! Eleştirenlere sert cevap verdi

İlginizi Çekebilir

Fiyat/performansı ile kalpleri çalan 3000 TL altı laptop önerileri

Fiyat/performansı ile kalpleri çalan 3000 TL altı laptop önerileri

Şaşırtan ölüm! TikTok fenomeni canlı yayında intihar etti

Şaşırtan ölüm! TikTok fenomeni canlı yayında intihar etti

Tahrişsiz, etkili temizlik için en iyi katı el sabunu tavsiyeleri

Tahrişsiz, etkili temizlik için en iyi katı el sabunu tavsiyeleri

‘Morg faresi’ olarak tanınıyor! Cesetlerle cinsel birliktelik...

‘Morg faresi’ olarak tanınıyor! Cesetlerle cinsel birliktelik...

Fazla kilolarını eleştirdiler! İç çamaşırlı pozuyla cevap verdi

Fazla kilolarını eleştirdiler! İç çamaşırlı pozuyla cevap verdi

Dünyanın en büyük penisine sahip! “Ünlüler beni arıyor”

Dünyanın en büyük penisine sahip! “Ünlüler beni arıyor”

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.