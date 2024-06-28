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    4. Eski sevgilisini öldürüp cansız bedenini arka koltuğa koydu! Arabasıyla kaza yapınca cinayet detayı da ortaya çıktı

    Eski sevgilisini öldürüp cansız bedenini arka koltuğa koydu! Arabasıyla kaza yapınca cinayet detayı da ortaya çıktı

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    28.06.2024 08:37
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    Amerika Birleşik Devletleri'nin Lowa bölgesinde 32 yaşındaki Margot Lewis isimli bir kadın kaza yaptığı aracın arka koltuğunda eski sevgilisinin cansız bedeninin bulunması üzerine cinayetten tutuklandı. Genç kadın suçunu reddederken polis olaya ilişkin soruşturmayı derinleştirdi.

    Eski sevgilisini öldürüp cansız bedenini arka koltuğa koydu! Arabasıyla kaza yapınca cinayet detayı da ortaya çıktı

    MYNET|DIŞ HABERLER Amerika Birleşik Devletleri'nin Lowa bölgesinde 32 yaşındaki Margot Lewis isimli bir kadın karıştığı trafik kazasının ardından cinayetle suçlanarak tutuklandı. Polis olaya ilişkin raporunda genç kadının aracının arka koltuğunda bir çarşaf, bir battaniye, bir futon tarzı şilte ve bir brandaya sarılı halde eski sevgilisinin cansız bedeninin bulunduğunu söyledi.

    KIMT3'ün haberine göre, Lewis, Olmsted İlçesinde 1 milyon dolarlık bir kefaletle tutuluyor ancak daha düşük kefaletle Hennepin İlçesine nakledilmeyi talep etti. Olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.

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