Eski sevgilisini öldürüp cansız bedenini arka koltuğa koydu! Arabasıyla kaza yapınca cinayet detayı da ortaya çıktı

MYNET|DIŞ HABERLER Amerika Birleşik Devletleri'nin Lowa bölgesinde 32 yaşındaki Margot Lewis isimli bir kadın karıştığı trafik kazasının ardından cinayetle suçlanarak tutuklandı. Polis olaya ilişkin raporunda genç kadının aracının arka koltuğunda bir çarşaf, bir battaniye, bir futon tarzı şilte ve bir brandaya sarılı halde eski sevgilisinin cansız bedeninin bulunduğunu söyledi.

KIMT3'ün haberine göre, Lewis, Olmsted İlçesinde 1 milyon dolarlık bir kefaletle tutuluyor ancak daha düşük kefaletle Hennepin İlçesine nakledilmeyi talep etti. Olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.