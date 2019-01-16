Eski sevgilisini unutmak ve kıskandırmak için dünyayı çırılçıplak dolaşıyor

Sevgilinizden ayrıldınız her şey bitti. Ne yaparsınız? Ya yeni bir hobi edinir ya bir seyahate çıkar ya da yeni bir dil öğrenmeye çalışırsınız. Öyle ya da böyle giden kişinin ardından boşluğu dolduracak yeni bir şeyler ararsınız. Ama bu kadın biten ilişkisini unutmak ve eski sevgilisini kıskandırmak için sıradışı bir şey yapıyor. Megan Marie adındaki genç kadın çıplak yürüyüşler yapıyor!
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O anları sosyal medya hesabından paylaşan Marie'nin takipçi sayısı kısa sürede 20 bini aştı.
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