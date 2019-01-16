KADIN

Eski sevgilisini unutmak ve kıskandırmak için dünyayı çırılçıplak dolaşıyor

Sibel Ozdemir Sibel Ozdemir
AŞK HABERLERİ  | 16.01.2019 09:33 | Son Güncelleme

Sevgilinizden ayrıldınız her şey bitti. Ne yaparsınız? Ya yeni bir hobi edinir ya bir seyahate çıkar ya da yeni bir dil öğrenmeye çalışırsınız. Öyle ya da böyle giden kişinin ardından boşluğu dolduracak yeni bir şeyler ararsınız. Ama bu kadın biten ilişkisini unutmak ve eski sevgilisini kıskandırmak için sıradışı bir şey yapıyor. Megan Marie adındaki genç kadın çıplak yürüyüşler yapıyor!

Eski sevgilisini unutmak ve kıskandırmak için dünyayı çırılçıplak dolaşıyor

O anları sosyal medya hesabından paylaşan Marie'nin takipçi sayısı kısa sürede 20 bini aştı.

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ayrılık acısını unutmanın yolu Megan Marie

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