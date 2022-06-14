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  4. Eski Survivor yarışmacısı Berna Canbeldek mini şortlu poz verdi!

Eski Survivor yarışmacısı Berna Canbeldek mini şortlu poz verdi!

14.06.2022 11:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Berna Canbeldek Survivor' un akıllara kazınan kadın yarışmacılarından biri. Survivor'da iki sezon yer alan Canbeldek, son zamanlarda cesur pozlarıyla hem sosyal medyada hem de magazin gündeminde adından söz ettiriyor.

Eski Survivor yarışmacısı Berna Canbeldek mini şortlu poz verdi!

Survivor'dan yarışmacı arkadaşına temas uyguladığı gerekçesiyle diskalifiye olan Berna Canbeldek, cesur pozlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Düzgün fiziğiyle binlerce beğeni alan Canbeldek, tarzıyla dikkatleri üzerine çekti.

MİNİ ŞORTUYLA POZ VERDİ

Son zamanlarda pozlarıyla sosyal medya fenomenlerini aratmayan Berna Canbeldek, mini şortlu poz verdi.

Eski Survivor yarışmacısı Berna Canbeldek mini şortlu poz verdi!

Instagram'da 154 bin takipçisi olan isim, pozlarıyla sevenlerinden övgü dolu yorumlar alıyor.

Eski Survivor yarışmacısı Berna Canbeldek mini şortlu poz verdi!

33 yaşındaki Canbeldek, State School of Ballet and Acrobatics Berlin ve Transform Acting School Berlin'de eğitim gördü.

Eski Survivor yarışmacısı Berna Canbeldek mini şortlu poz verdi!

2014 ve 2015 yıllarında Survivor programında yarıştı.

Eski Survivor yarışmacısı Berna Canbeldek mini şortlu poz verdi!

İlk sezonda yarışmacı arkadaşına temas uyguladığı için diskalifiye edildi.

Eski Survivor yarışmacısı Berna Canbeldek mini şortlu poz verdi!

Sonraki sezonda Canbeldek'e yarışması için bir şans daha verildi.

Eski Survivor yarışmacısı Berna Canbeldek mini şortlu poz verdi!

Eski Survivor yarışmacısı Berna Canbeldek mini şortlu poz verdi!

Eski Survivor yarışmacısı Berna Canbeldek mini şortlu poz verdi!

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Anahtar Kelimeler:
survivor
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