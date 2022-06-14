Eski Survivor yarışmacısı Berna Canbeldek mini şortlu poz verdi!

Survivor'dan yarışmacı arkadaşına temas uyguladığı gerekçesiyle diskalifiye olan Berna Canbeldek, cesur pozlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Düzgün fiziğiyle binlerce beğeni alan Canbeldek, tarzıyla dikkatleri üzerine çekti.

MİNİ ŞORTUYLA POZ VERDİ

Son zamanlarda pozlarıyla sosyal medya fenomenlerini aratmayan Berna Canbeldek, mini şortlu poz verdi.

Instagram'da 154 bin takipçisi olan isim, pozlarıyla sevenlerinden övgü dolu yorumlar alıyor.

33 yaşındaki Canbeldek, State School of Ballet and Acrobatics Berlin ve Transform Acting School Berlin'de eğitim gördü.

2014 ve 2015 yıllarında Survivor programında yarıştı.

İlk sezonda yarışmacı arkadaşına temas uyguladığı için diskalifiye edildi.

Sonraki sezonda Canbeldek'e yarışması için bir şans daha verildi.





