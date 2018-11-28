Rus mühendis eski telefon pilinden taşınabilir şarj cihazı elde etti. Ve aşama aşama gösterdi. İşte o kareler.

Eski telefonunuzun pili sakın atmayın

Önce kırmızı ve siyah bir kablo bulalım.

Ardından lehimle bağlantılarını yapalım

Aynen bu şekilde!

Hem kırmızı hem de siyah kablonun bağlantısını Rus mühendis bu şekilde yapıyor.

Kablo bağlantısını yaptıktan sonra sıradaki adıma geçiyoruz.

Bataryanın üzerine tutkal yapıştırıyoruz ve dört tane daha eski Nokia telefonların bataryasından buluyoruz.

Onları bu şekilde üst üste tutkalla yapıştırıyoruz.

Son Nokia bataryasını da tutkallayalım ve...

İşlem tamam! Şimdi sonraki adıma geçelim...

Aynı şekilde bu bataryaların da kablo bağlantısı lehimle yapıyoruz.

Sonra bu kabloları birbirleriyle bağlıyoruz.

Elektrik bandıyla da kapatıyoruz.

Küçük bir plastik veya teneke kutulu buluyoruz.

İçine bataryaları koyuyoruz

Sonrasında USB girişinin üzerinde bulunduğu minik bir karta ihtiyacımız olacak.

Ardından bir pet şişeden bulabileceğiniz kapağın üzerine tutkal sürüyoruz.

Bu kapağı da USB kartın altına koyuyoruz.

Kart yükseğe çıktıktan sonra şimdi de uygun delikleri açmaya sıra geldi.

Şimdi son aşamaya geçiyoruz ve kablo bağlantılarını gerçekleştiriyoruz.

İşte bu kadar!

Artık yeni bir taşınabilir şarj cihazımız var!