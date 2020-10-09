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Eski uyuşturucu bağımlısı kadının değişimi görenleri şaşırtıyor

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Ainsley Loudoun, çok genç yaşta karşı karşıya kaldığı alkol ve uyuşturucu artık geride bıraktı. Genç kadının hem kendi hem de hayatı inanılmaz değişti.

Eski uyuşturucu bağımlısı kadının değişimi görenleri şaşırtıyor

Hapishane ile kendini öldürme seçeneği arasında gidip gelen Ainsley Loudoun, zor olan üçüncü yolu tercih ederek hayatında radikal değişimlere imza attı. Alkol ve uyuşturucuyla mücadele eden geçn kadının inanılmaz değişimi ise görenleri hayrete düşürüyor.

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Henüz 14 yaşındayken uyuşturucu batağına düşen genç kadın, 28 yaşına geldiğinde bundan kurtulmaya karar verir. Aldığı destek sayesinde sadece iki yılda hayatını düzene sokan genç kadın şunları söylüyor:

“Çok küçük yaşlardan beri tamamen karanlıkta yaşadım ve çok küçük yaşta da içkiye başladım. Çocukların alkol almasının normal olduğunu düşündüm ve bir süre her şey benim için normaldi. İçmeye devam ettim. Bir süre sonra uyuşturucuya başladım. Hayatım kısır döngüde devam etmeye başladı."

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Daha önce hiç "içimde saf mutluluk" hissetmediğini ve "hayatımda uyandığım ve ölmek istemediğim bir gün olmadığını" söylüyor. Ancak hayatını değiştirdikten sonra Ainsley, çaresizlik içindeki diğer insanların da yardım alarak hayata tutunmasını istediğini söylüyor.

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