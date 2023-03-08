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Eski yetişkin film oyuncusu Mia Khalifa'dan sütyensiz poz! Göğüs ucunu bantla kapattı

08.03.2023 17:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski yetişkin film oyuncusu Mia Khalifa birbirinden iddialı pozlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Sosyal medyada 27,6 milyon takipçisi olan, sosyal hayatını ve yaptığı işleri paylaşan Khalifa sütyensiz pozuyla ortalığı salladı.

Eski yetişkin film oyuncusu Mia Khalifa'dan sütyensiz poz! Göğüs ucunu bantla kapattı

Eski yetişkin film yıldızı Mia Khalifa cesur pozlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Sık sık paylaşım yapan Khalifa'nın, göğüs ucunu bantla kapattığı sütyensiz pozu takipçileri tarafından yorum yağmuruna tutuldu.

SÜTYENSİZ POZUNA BEĞENİ YAĞMURU

Eski yetişkin film yıldızı Khalifa şimdilerde sosyal medya fenomeni oldu.

Eski yetişkin film oyuncusu Mia Khalifa'dan sütyensiz poz! Göğüs ucunu bantla kapattı

Cesur paylaşımlarıyla dünya basınından düşmeyen isim, sütyensiz pozuyla sınırları zorladı.

Eski yetişkin film oyuncusu Mia Khalifa'dan sütyensiz poz! Göğüs ucunu bantla kapattı

O poz yaklaşık 1 milyon beğeni aldı.

Eski yetişkin film oyuncusu Mia Khalifa'dan sütyensiz poz! Göğüs ucunu bantla kapattı

Bir diğer pozunu kanepede veren Khalifa, göğüs kısmı kesilmiş kazağıyla dikkat çekti.

Eski yetişkin film oyuncusu Mia Khalifa'dan sütyensiz poz! Göğüs ucunu bantla kapattı

"GÜVENLİK SORUNU YAŞIYORUZ"

Cinsel içerikli film endüstrisinden ayrılan Mia Khalifa sektöre yönelik uyarıda bulundu. Bir dönem büyük popülerlik elde ettiğini belirten isim, “Kesinlikle ayrıcalıklı bir durum olduğunu kabul ediyorum. Ancak ihmal edilmemesi gereken bir uyarı yapmak istiyorum. Çünkü aslında milyonlarca kadın zarar görüyor. Güvenlik sorunu yaşıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Eski yetişkin film oyuncusu Mia Khalifa'dan sütyensiz poz! Göğüs ucunu bantla kapattı

Eski yetişkin film oyuncusu Mia Khalifa'dan sütyensiz poz! Göğüs ucunu bantla kapattı

Eski yetişkin film oyuncusu Mia Khalifa'dan sütyensiz poz! Göğüs ucunu bantla kapattı

Eski yetişkin film oyuncusu Mia Khalifa'dan sütyensiz poz! Göğüs ucunu bantla kapattı

Eski yetişkin film oyuncusu Mia Khalifa'dan sütyensiz poz! Göğüs ucunu bantla kapattı

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Mia Khalifa dekolte

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