Eski yetişkin film oyuncusu Mia Khalifa'dan sütyensiz poz! Göğüs ucunu bantla kapattı

Eski yetişkin film yıldızı Mia Khalifa cesur pozlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Sık sık paylaşım yapan Khalifa'nın, göğüs ucunu bantla kapattığı sütyensiz pozu takipçileri tarafından yorum yağmuruna tutuldu.

SÜTYENSİZ POZUNA BEĞENİ YAĞMURU

Eski yetişkin film yıldızı Khalifa şimdilerde sosyal medya fenomeni oldu.

Cesur paylaşımlarıyla dünya basınından düşmeyen isim, sütyensiz pozuyla sınırları zorladı.

O poz yaklaşık 1 milyon beğeni aldı.

Bir diğer pozunu kanepede veren Khalifa, göğüs kısmı kesilmiş kazağıyla dikkat çekti.

"GÜVENLİK SORUNU YAŞIYORUZ"

Cinsel içerikli film endüstrisinden ayrılan Mia Khalifa sektöre yönelik uyarıda bulundu. Bir dönem büyük popülerlik elde ettiğini belirten isim, “Kesinlikle ayrıcalıklı bir durum olduğunu kabul ediyorum. Ancak ihmal edilmemesi gereken bir uyarı yapmak istiyorum. Çünkü aslında milyonlarca kadın zarar görüyor. Güvenlik sorunu yaşıyoruz.” ifadelerini kullandı.





