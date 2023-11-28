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    4. Eski yetişkin film yıldızı Lana Rhoades'in dönüşü efsanevi oldu! Külot modasına uyunca sosyal medyadan yorumlar gecikmedi

    Eski yetişkin film yıldızı Lana Rhoades'in dönüşü efsanevi oldu! Külot modasına uyunca sosyal medyadan yorumlar gecikmedi

    28.11.2023 13:35 | Son Güncelleme:
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    Eski yetişkin film yıldızı Lana Rhoades oğlunun doğumunun sonrasında sektörden kendi isteğiyle emekliye ayrıldığını söylemişti. Fenomen isim geçtiğimiz günlerde geri dönüş sinyalleri vererek Instagram hesabını daha aktif bir şekilde kullanmaya başladı. Dünyaca ünlü yıldız sonra olarak sosyal medyada etkili olan külot modasına uyan isimler arasında yer aldı.

    Sosyal medyadan yaptığı birbirinden cesur pozları sayesinde yıllardır sevenleriyle arasına giren mesafeleri aşmak için adımlar atan Rhoades'in her bir yeni pozu gündem yaratmaya yetiyor. Son dönemde 16 milyon takipçili sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanmaya başlayan Rhoades hayranlarının karşısına külot modasına uygun bir kombinle çıkınca beğeni butonu adeta çöktü.

    SOSYAL MEDYADAN BEĞENİ TOPLADI

    LANA RHOADES

    Gri kazak ve gri yün külottan oluşan kombini diz üst çizmelerle tamamlamayı tercih eden fenomen ismin paylaşımı kısa sürede beğeni topladı. Fenomen isim gönderisine, "Kazanmak için külot beden şort" notunu ekledi. Rhoades'in gönderisi kısa sürede hayranlarının beğenisini toplamayı başardı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Yünlü don kaşıntı yapabilir dikkat et" yorumunu yaptı.

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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya Lana Rhoades
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