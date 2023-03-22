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Eski yetişkin film yıldızı Mia Khalifa’nın banyo rutini herkesi şaşırtmaya yetti! Sosyal medya ikiye bölündü

22.03.2023 13:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski yetişkin film yıldızı Mia Khalifa, TikTok’tan yaptığı itirafla kendisine özel olarak oluşturduğu banyo rutinini anlattı. Ünlü isim banyoya girdiği sırada bile takılarını çıkartmadığını söyledi. Sosyal medya kullanıcılarının bazıları Khalifa’nın takılarla banyo yapmasını hijyenik bulmadığını söylerken bazıları ise çözümünü pratik bir yöntem olarak değerlendirdi.

Eski yetişkin film yıldızı Mia Khalifa’nın banyo rutini herkesi şaşırtmaya yetti! Sosyal medya ikiye bölündü

Eski yetişkin film yıldızı Mia Khalifa, 37 milyon takipçisi bulunan TikTok hesabından lacivert ipek pijamalarıyla çekilen pozlarını paylaşarak kendisine yöneltilen soruları cevapladı. Takılarıyla bütünleşen Khalifa, sosyal medyada kendisine yöneltilen “Duş almadan önce bunları çıkarmak uzun sürüyordur” sorusuna kendi banyo rutinini paylaşarak cevap verdi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

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Khalifa’nın sosyal medyadan yaptığı itirafı kısa sürede kullanıcıların ilgisini çekmeyi başardı. Sosyal medya kullanıcılarının bazıları bu kadar dayanıklı aksesuarları nereden aldığını sorarken bazıları ise takılaral banyo yapmasının gerçek nedenini merak etti.

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