Eski yetişkin film yıldızı Mia Khalifa’nın banyo rutini herkesi şaşırtmaya yetti! Sosyal medya ikiye bölündü

Eski yetişkin film yıldızı Mia Khalifa, 37 milyon takipçisi bulunan TikTok hesabından lacivert ipek pijamalarıyla çekilen pozlarını paylaşarak kendisine yöneltilen soruları cevapladı. Takılarıyla bütünleşen Khalifa, sosyal medyada kendisine yöneltilen “Duş almadan önce bunları çıkarmak uzun sürüyordur” sorusuna kendi banyo rutinini paylaşarak cevap verdi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

Khalifa’nın sosyal medyadan yaptığı itirafı kısa sürede kullanıcıların ilgisini çekmeyi başardı. Sosyal medya kullanıcılarının bazıları bu kadar dayanıklı aksesuarları nereden aldığını sorarken bazıları ise takılaral banyo yapmasının gerçek nedenini merak etti.