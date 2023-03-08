Eski yetişkin film yıldızı Riley Reid sınırları zorlamaya devam ediyor! Ayna karşısında iç çamaşırıyla poz verdi

Yetişkin film sektöründe yer aldığı yıllarda dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Riley Reid, sektörden kendi isteğiyle emekli olduğunu duyurduktan sonra kendi iç dünyasına yönelmişti. Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanan Reid, seksi pozlarının yanından sıklıkla eşi Pasha Petkuns ve kızıyla da çekilen özen yaşamından kareleri paylaşıyor. Son olarak Reid ayna karşısında çekilen bir fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

İç çamaşırı takımıyla ayna karşısında çekilen bir fotoğrafını paylaşan Reid, hayranlarına yeni projelerini müjdeledi. Reid’in paylaşımı kısa sürede hayranlarından tam not aldı. Reid’in paylaşımı binlerce beğeni ve yorum toplarken hayranları güzelliğini övmeyi ihmal etmedi.