Vücut pozitifliğini savunan fenomen Ariella Nyssa, bikinili paylaşımıyla sosyal medyayı salladı! “Yeterliyim”

Sosyal medya fenomeni Ariella Nyssa, Instagram’dan yaptığı son paylaşımında doğal haliyle sevenlerini selamladı. Bikini altı küçük gelen fenomen isim selülitlerini ve fazla kilolarını cesur bir şekilde sergiledi. Fenomen isim gönderisine ise, “Yeterli olduğunu hatırlamak için. Yeterliyim. Hayatta ne istersen yapabilirsin” notunu ekledi.

BİNLERCE BEĞENİ VE YORUM TOPLADI

Fenomen ismin paylaşımı kısa sürede 5.000’den fazla beğeni toplamayı başardı. Sosyal medya kullanıcıları Nyssa’nın güzelliğini öven yorumlarda adeta birleşti. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Sen yeterli ve mükemmelsin” yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Şaşırtıcı derecede muhteşemsin” yorumunu yaptı.