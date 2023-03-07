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  4. Vücut pozitifliğini savunan fenomen Ariella Nyssa, bikinili paylaşımıyla sosyal medyayı salladı! “Yeterliyim”

Vücut pozitifliğini savunan fenomen Ariella Nyssa, bikinili paylaşımıyla sosyal medyayı salladı! “Yeterliyim”

07.03.2023 14:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada 750 binden fazla takipçisi bulunan fenomen Ariella Nyssa, vücut pozitifliğini savunan paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Takipçilerine kendilerini sevmeye yönelik motivasyon paylaşımları yapan Nyssa, son olarak beyaz bikini takımıyla sevenlerinin karşısına çıktı.

Vücut pozitifliğini savunan fenomen Ariella Nyssa, bikinili paylaşımıyla sosyal medyayı salladı! “Yeterliyim”

Sosyal medya fenomeni Ariella Nyssa, Instagram’dan yaptığı son paylaşımında doğal haliyle sevenlerini selamladı. Bikini altı küçük gelen fenomen isim selülitlerini ve fazla kilolarını cesur bir şekilde sergiledi. Fenomen isim gönderisine ise, “Yeterli olduğunu hatırlamak için. Yeterliyim. Hayatta ne istersen yapabilirsin” notunu ekledi.

BİNLERCE BEĞENİ VE YORUM TOPLADI

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Fenomen ismin paylaşımı kısa sürede 5.000’den fazla beğeni toplamayı başardı. Sosyal medya kullanıcıları Nyssa’nın güzelliğini öven yorumlarda adeta birleşti. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Sen yeterli ve mükemmelsin” yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Şaşırtıcı derecede muhteşemsin” yorumunu yaptı.

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