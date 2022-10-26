Eski yetişkin film yıldızı Riley Reid’ten cesur pozlar! Üzerini tamamen çıkartıp kot pantolunun düğmesini açtı

Bir dönemin ünlü yetişkin film yıldızı Riley Reid, 2021 yılında Pasha Petkuns ile hayatını birleştirerek sektörden emekliliğini duyurmuştu. İkilinin evliliklerinden bir çocukları dünyaya geldi. Mutlu ailesine ait kesitleri sosyal medya hesabından paylaşan Reid, Instagram hesabında aynı zamanda sık sık cesur paylaşımlarına da yer veriyor. Instagram hesabından son olarak seksi bir pozunu yayınlayan Reid hayranlarından tam not almayı başardı.

YORUM YAĞMURUNA TUTULDU

Sarı çiçek desenli büstiyeri ve kot pantolonuyla poz veren Ried sosyal medyadaki ikinci gönderisinde sınırları zorladı. Büstiyerini çıkartan Ried, kot pantolonunun düğmesini açarak kalçasından aşağıya indirdi. Sosyal medyanın popüler ismi gönderisine “Bu kota bayıldım” notunu ekledi.

Ried’in güzelliği karşısında sosyal medya kullanıcıları ise adeta yorum bölümüne akın etti. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderisine, “Bunlar resmen ateş ediyor, bayıldım” yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Kesinlikle çok güzelsin” yorumunu yaptı.