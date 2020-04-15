Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 164. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Vurulan Hurşit ve Fahri öldü mü? EDHO 163. son bölüm izle

Başrollerinde Oktay Kaynarca, Yunus Emre Yıldırımer, Burak Sergen ve Ozan Akbaba'nın yer aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, 14 Nisan Salı akşamı ekrana gelen 163. son bölümüyle nefesleri kesti. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde, çarpıcı gelişmeler yaşandı. EDHO finalinde Hızır Çakırbeyli'nin mekanına yapılan saldırıda Fahri ve Hurşit vuruldu. Haydar Şişman'ın canlandırdığı Hurşit ölürken, Fahri ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜM ÖZETİ

Nasuh'u tuzağa çeken Çakırbeylilerin planı kusursuz işlerken Façalılara yapılan saldırı elde edilecek zafere gölge düşürür. Kardeşinin acı çığlıklarına tanık olan Haşmet'in, Ömür ve İlyas ikilisinin en büyük hayalini yok etmek isteyenlerden alacağı intikam hızlı ve acılı olacaktır. Çakırbeyliler, Ceylan'dan gelen bilgiler doğrultusunda bir strateji belirlemeye çalışırken, Feyyaz'ın yeni işbirlikçileri daha önce hiç görülmemiş bir taktikle saldırıya geçmeyi hedeflemektedir. Bunun için masayla ilgili araştırmalar yaparak bir şema oluşturmaya çalışırlar. Hızır'ın başında olduğu yapıda kimin hangi gücü temsil ettiğini ortaya çıkararak bir ölüm haritası çizecekler ve vakit kaybetmeden harekete geçeceklerdir. Oluşturdukları kara listenin başlarında yer alan bir ismin acı kaybı ise Kasaplar olarak anılan yeni düşmanın ilk zaferi olacaktır.

