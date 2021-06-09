Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 198. son bölümde 'Kimsesiz Doğan Baba' öldü! Ali Sürmeli EDHO'dan ayrıldı!

Rıdvan'ın son bir hamleyle Ortadoğu'da enerji şirketlerinin güvenlik işlerini yapan Savaş'tan yardım istemesi ise Hızır Çakırbeyli ve dostlarına yeni bir düşman kazandırır.

Verdiği savaştan kayıplarına rağmen galip çıkmaya kararlı olan Hızır Çakırbeyli, kardeşi İlyas Çakırbeyli ve aile dostu Behzat Façalı'nın da yardımıyla Rıdvan'ı ve çocuklarını yakalar.

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Hızır Çakırbeyli, gelini Didem ve dostu Haşmet Façalı'nın ölümünün arkasındaki isim olan Rıdvan ve ailesini bir bir avlamaya başlar.

Sürmeli geçen yıl önce pandemiden dolayı diziden ayrılmak zorunda kalmış, ardından ise geçirdiği beyin kanaması nedeniyle bir süre hastanede yatmıştı. Ocak ayında sete geri dönen usta oyuncu Ali Sürmeli sezon finali öncesinde EDHO'ya veda etti.

EDHO'nun sevilen karakterlerinden olan Doğan Baba son bölümde Hızır Çakırbeyli'nin düşmanları tarafından öldürüldü.

Hızır Çakırbeyli yeni düşmanı Savaş'la verdiği mücadelede en yakınındaki isimler tehlikeye girer. Sevdiklerini ve dostlarını korumak için her şeyi yapan Hızır Çakırbeyli, bu uğurda kendi canını da vermeye hazırdır.

Hızır Çakırbeyli'nin bu mücadelesinde en büyük destekçisi de yeğeni Alpaslan Çakırbeyli olur.

Şahin Ağa'nın yardımıyla kendi ayakların üzerinde duran Kimsesiz Doğan'ın desteğiyle de sokaklarını babası olan Alpaslan Çakırbeyli, yıllar önce rahmetli babasının da düştüğü yol ayrımında Kimsesiz Doğan'ın telkinleriyle yönünü bulmaya hazırdır.



