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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 198. son bölümde 'Kimsesiz Doğan Baba' öldü! Ali Sürmeli EDHO'dan ayrıldı!

09.06.2021 02:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Atv'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 198. son bölümüyle ekrana geldi. EDHO son bölümde Behzat, Haşmet'in intikamını aldı ve Rıdvan'ı öldürdü. EDHO'da Rıdvan Karadağ rolünü canlandıran Ali İpin diziden ayrıldı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın son bölümünden dizinin hayranlarını üzen bir ayrılık yaşandı. Dizinin sevilen karakteri Doğan Baba öldürüldü. Dizide kimsesiz Doğan olarak da anılan usta oyuncu Ali Sürmeli ise son bölümde EDHO'ya veda etti.

Oktay Kaynarca, Ozan Akbaba, Yunus Emre Yıldırımer, Pelin Akil'in başrollerini paylaştığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, 8 Haziran Salı akşamı 198. yeni bölümüyle ekrana geldi.

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ALİ SÜRMELİ EDHO'YA VEDA ETTİ

EDHO'nun sevilen karakterlerinden olan Doğan Baba son bölümde Hızır Çakırbeyli'nin düşmanları tarafından öldürüldü.

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Sürmeli geçen yıl önce pandemiden dolayı diziden ayrılmak zorunda kalmış, ardından ise geçirdiği beyin kanaması nedeniyle bir süre hastanede yatmıştı. Ocak ayında sete geri dönen usta oyuncu Ali Sürmeli sezon finali öncesinde EDHO'ya veda etti.

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EDHO SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hızır Çakırbeyli, gelini Didem ve dostu Haşmet Façalı'nın ölümünün arkasındaki isim olan Rıdvan ve ailesini bir bir avlamaya başlar.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin oyuncularına saldırının iddianamesi hazırlandı: Oktay Kaynarca da müştekiEşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin oyuncularına saldırının iddianamesi hazırlandı: Oktay Kaynarca da müşteki

Verdiği savaştan kayıplarına rağmen galip çıkmaya kararlı olan Hızır Çakırbeyli, kardeşi İlyas Çakırbeyli ve aile dostu Behzat Façalı'nın da yardımıyla Rıdvan'ı ve çocuklarını yakalar.

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Rıdvan'ın son bir hamleyle Ortadoğu'da enerji şirketlerinin güvenlik işlerini yapan Savaş'tan yardım istemesi ise Hızır Çakırbeyli ve dostlarına yeni bir düşman kazandırır.

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Hızır Çakırbeyli yeni düşmanı Savaş'la verdiği mücadelede en yakınındaki isimler tehlikeye girer. Sevdiklerini ve dostlarını korumak için her şeyi yapan Hızır Çakırbeyli, bu uğurda kendi canını da vermeye hazırdır.

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Hızır Çakırbeyli'nin bu mücadelesinde en büyük destekçisi de yeğeni Alpaslan Çakırbeyli olur.

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Şahin Ağa'nın yardımıyla kendi ayakların üzerinde duran Kimsesiz Doğan'ın desteğiyle de sokaklarını babası olan Alpaslan Çakırbeyli, yıllar önce rahmetli babasının da düştüğü yol ayrımında Kimsesiz Doğan'ın telkinleriyle yönünü bulmaya hazırdır.


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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi Ali Sürmeli
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