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Esra Bilgiç son pozlarıyla yine sosyal medyayı salladı! Ünlü isim kayıtsız kalamadı! 'Göz değil nakış mübarek'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
18.07.2024 12:35
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Son dönemde projeden projeye koşan Esra Bilgiç sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor. Her gönderisi binlerce beğeni ve yorum alan ünlü isim peş peşe paylaştığı karelerle yine sosyal medyayı salladı. Esra Bilgiç'in karelerine ünlü oyuncu Ekin Türkmen kayıtsız kalamadı.

Esra Bilgiç son pozlarıyla yine sosyal medyayı salladı! Ünlü isim kayıtsız kalamadı! 'Göz değil nakış mübarek'

MYNET-Diriliş Ertuğrul, Bir Umut Yeter, Ramo ve Kanunsuz Topraklar gibi birçok başarılı projede yer alan Esra Bilgiç son dönemde dijital platformda da yerini aldı.

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Adeta projeden projeye koşan Esra Bilgiç geçtiğimiz günlerde yeni projesi için müjde vermiş ve 'Zamanın Kapıları çekimlerini bitirdim şimdi ise dinleniyorum, bir proje olacak yakında sürpriz diyelim" ifadelerini kullanmıştı.

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ÜNLÜ İSİM KAYITSIZ KALAMADI

Esra Bilgiç şimdi de tatil pozlarıyla sosyal medyayı salladı. Ünlü isim peş peşe fotoğraflarını paylaşırken gözlerini de yakından çekip yayımladı.

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Gözlerinin güzelliğiyle beğeni toplayan Bilgiç'e ünlü oyuncu Ekin Türkmen kayıtsız kalamadı.

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YORUM YAĞDI

Ekin Türkmen o karelerin altına 'göz değil nakış mübarek' yorumunu yaptı.

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Diğer sosyal medya kullanıcıları ise; 'Doğal güzel', 'Çok güzelsin', 'Gözlerim kamaştı' gibi yorumlarda bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Ekin Türkmen Esra Bilgiç
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