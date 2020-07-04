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  4. Esra-Ceyda Ersoy kardeşlerin köpekleri için yaptırdığı mezar şaşkına çevirdi

Esra-Ceyda Ersoy kardeşlerin köpekleri için yaptırdığı mezar şaşkına çevirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2020 15:00 | Son Güncelleme

'Ciçişler' lakaplı Esra-Ceyda Ersoy kardeşlerin Sindy adındaki köpekleri vefat etti. Ünlü kardeşlerin, köpeklerini defnettikleri mezar sosyal medyada gündem oldu.

Esra-Ceyda Ersoy kardeşlerin köpekleri için yaptırdığı mezar şaşkına çevirdi

Snob Magazin'in haberine göre; Sindy'nin mezarını çiçeklerle süsleyen kardeşler, mezar taşına "Seni çok özleyeceğiz. Sen bizim prensesimizdin. Hep kalbimizdesin. Seni hiçbir zaman unutmayacağız" yazdırdı.

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Köpeklerinin vefatının ardından büyük bir üzüntü duyduğunu ifade eden Esra Ersoy, "Acımız büyük. Nurlar içinde uyusun inşallah. Sen rahat uyu diye seni en iyi pet mezarlığına defnettik" dedi.
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Ceyda Ersoy ise, "Güzeller güzeli, prenses köpeğimizi kaybettik. Artık o cennette, melek oldu. Sen nurlar içinde uyu Sindy. Esra-Ceyda Ersoy kardeşlerin acı günü! Ziyaretine ömür boyu geleceğiz" diyerek yaşadığı üzüntüyü ifade etti.

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