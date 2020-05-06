Esra Erol'a bir şok daha! Küfür yayına yansıdı

ATV’nin en çok izlenen programlarından Esra Erol’da şu sıralar gündemden düşmüyor. Son olarak yayında korona olduğunu söyleyen bir konuktan sonra şimdi de küfür şoku yaşandı.

Doğuma günler kala karısının eski sevgilisi ile kaçtığını iddia eden bir kişiyi yayına çıkaran Esral Erol, söz konusu şahsı bir süre dinledikten sonra yarın devam edeceklerini söyledi.

Bu sırada bir hışımla yerinden kalkan ve kulise doğru giden şahıs kadrajdan çıktıktan sonra 'S.ktirin gidin lan' diyerek küfür etti.

Reji o anlarda sesi yayından almayı unutunca küfür izleyiciler tarafından duyuldu. (Medyaradar)