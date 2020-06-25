Esra Erol'da bomba olay ortaya çıktı! Şeyh yalanıyla kadını boşatıp...

Ayfer Duran olayında adı geçen sözde şeyh Soner Birol Esra Erol'da canlı yayınına çıktı. Daha önce yayına telefonla bağlanan Soner Birol, 'kalp gözüm açık, olacakları görüyorum' demişti. Bugünkü canlı yayında Soner Birol hem dediklerinden çark etti hem de yenilediği imajıyla Esra Erol'u bir hayli şaşırttı. Türkiye'nin günlerdir konuştuğu üç harfliler olayını gündeme eşi 3 çocuğu ile komşunun delikanlı oğlunu alıp İstanbul'a kaçan Şaban Duran taşıdı. Karısının cinlerle temas kurduğunu belirten Şaban Duran, Esra Erol'un canlı yayınında anlattıkları herkesin ağzını açıkta bırakmıştı. Karısıyla çocuklarının durumu karşısında çaresiz kalan Şaban Duran, olayların arkasında Kayseri'de kendini etrafına şeyh olarak tanıtan Soner Birol'un olduğunu iddia etmişti. Ayfer Hanım bu kişi ile sık sık telefonda görüşüyordu ve onunla görüşmeleri sonrasında değişmişti. Esra Erol ATV canlı yayını kestirdi! 'Cinci' kadın avukata saldırdı Soner Birol dün ilk olarak Esra Erol'un programına canlı telefon bağlantısı ile katıldı. Sahte şeyh kendini 'gaipten haberler alan, muska yazan, ailelerdeki sıkıntıları gideren, gördüğü rüyaları çıkan' biri olarak tanımladı. Ayfer Duran ile 2 yıl önce tanıştıklarını kendisi ile telefonla konuştuğunu söyledi. 'Kalp gözünün' açık olduğunu söyleyen Soner Birol, kendisini arayanlara bu konuda yardımcı olduğunu söyledi. Iğdır'a 1 kez gittiğini anlatan Soner Birol, Ayfer Hanım beni görmek istedi görüştük' dedi.

ESRA EROL ŞOKE OLDU! Soner Birol, Ayfer Duran ile son 1.5 yıldır görüşmediklerini belirterek bunun sebebini de şöyle anlattı: "Maraş'tan bir hoca getirmişler. Şaban bey ona 2 milyar para vermiş. Ayfer ablam beni aradı dedi ki 'Çok iyi bir hoca var. Kardeşimi düzeltti, her şeyi biliyor. Seni de düzeltecek, seni zengin edecek, sana altın bulacak dedi. Ben de 'bizim böyle münafıklarla işimiz yok' dedim ondan sonra bir daha görüşmedim." Soner Birol bugün de Esra Erol'un canlı yayınına çıktı. Esra Erol sahte şeyhi gördüğünde hayli şaşırdı. Zira Soner Birol, şeyh sosyal medyadaki imajından hayli farklı bir şekilde ekrana çıktı. Esra Erol da 'Sizin sosyal medyada kendinize yapmış olduğunuz tarzla, şimdiki haliniz arasında dağlar kadar fark var. Orada kendinize insanları inandırabilmek için hayli imaj çalışması yapmışsınız" dedi. Bunun üzerine Soner Birol ise 'benim toplumdaki halim hep böyle' iddiasında bulundu. Sosyal medya hesabına 'şeyh' ünvanı konduran Soner Birol, yayında ise şeyh olmadığını ve kimseye de böyle bir şey söylemediğini iddia etti.

ARAPÇA BİLMEM İTİRAFI 4 çocuk babası olan Soner Birol, 14 yıldır evli olduğunu anlattı. Kalp gözü açık olduğu için inşaat işi dışında kendisini arayanlarla konuştuğunu belirten Soner Birol, şunları söyledi: "Biz yarını bilemeyiz. Altıncı hissim vardır hissederim. (Kalp gözünüz açık mı) sorusuna bu nasip olunca görürsünüz. Günde 10-12 kişiyle görüşüyorum. Sen bana rüya anlatınca ben sana bildiğim kadarıyla rüyayı yorumluyorum. Numaranı şuradan aldım diyen insanlar oluyor arıyorlar sohbet ediyorlar. Arayanların geneli ev huzursuzlukları veya rüyaları için arıyorlar. Bana Hocam diyorlar ya da Soner abi diyorlar." Esra Erol, bana 'hocam' diyorlar deyince 'dini' bilgisini ve eğitimini sordu. Sahte şeyh 'ben Arapça bilmem' itirafında bulunduktan sonra kendisine 'kutsallık' atfetmeye devam edip şunları söyledi: "Ben Arapça bilmem. Bazı şeyleri görürüm bunlar da çıkar. Çocukluğumdan beri kalp gözüm açıktır. Ayfer Hanım da beni aradı sorunlarını anlattı. Kızının Antalya'dan biriyle görüştüğünü söyledi. Sonraki günlerde Şaban Bey aradı ve eşinin kaçtığını söyledi. Ben de ona 'bana böyle bir şey söylemişti, telefon dökümlerini çıkart' dedim.