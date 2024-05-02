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  4. Her şeyi bu video ortaya çıkardı! Kasap kasap dolaşıp kürek kemiği arıyorlar, sebebi şoke etti

Her şeyi bu video ortaya çıkardı! Kasap kasap dolaşıp kürek kemiği arıyorlar, sebebi şoke etti

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
02.05.2024 22:20
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Bir kasabın sosyal medyada paylaştığı video şoke etti. Görüntülerde üfürükçülerin, büyü şarlatanlığı yapanların kasap kasap dolaşıp kürek kemiği aradığı ifade edildi. Videoda kasap "Bu kürek kemiklerini bizden büyü yapmak için istiyorlar. Para teklif ediyorlar, hatta akşamları bizim çöplerimizi karıştırıyorlar" dedi.

Her şeyi bu video ortaya çıkardı! Kasap kasap dolaşıp kürek kemiği arıyorlar, sebebi şoke etti

Gelinliğinden 11 iğne çıkan da var, evinde muska bulan da var. Uzman isimler ne kadar uyarsa da üfürükçülerin, büyü şarlatanlığı yapanların önü alınmıyor. Bu durumun ne boyuta geldiğini bir kasap çektiği video ile ortaya çıkardı.

KASAP KASAP DOLAŞIYORLAR

Kanal D Haber'in haberine göre bir kasap sosyal medyada bir video paylaştı, olay gün yüzüne çıktı. Büyü yapanların kasap kasap dolaşıp kürek kemiği aradığı ortaya çıktı.

"BU KÜREK KEMİKLERİNİ KIRIYORUZ Kİ..."

Kasap yayınladığı videoda şunları ifade etti:

"Bu kürek kemiklerini bizden büyü yapmak için istiyorlar. Para teklif ediyorlar, hatta akşamları bizim çöplerimizi karıştırıyorlar. İşte biz de böyle apık sapık tiplerin sofralarına meze olmayalım diye bu kürek kemiklerini çıkardıktan sonra kırıyoruz ki böyle saçma bir şeye sebep olmayalım."

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Anahtar Kelimeler:
Kasap büyü
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