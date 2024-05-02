Her şeyi bu video ortaya çıkardı! Kasap kasap dolaşıp kürek kemiği arıyorlar, sebebi şoke etti

Gelinliğinden 11 iğne çıkan da var, evinde muska bulan da var. Uzman isimler ne kadar uyarsa da üfürükçülerin, büyü şarlatanlığı yapanların önü alınmıyor. Bu durumun ne boyuta geldiğini bir kasap çektiği video ile ortaya çıkardı.

KASAP KASAP DOLAŞIYORLAR

Kanal D Haber'in haberine göre bir kasap sosyal medyada bir video paylaştı, olay gün yüzüne çıktı. Büyü yapanların kasap kasap dolaşıp kürek kemiği aradığı ortaya çıktı.

"BU KÜREK KEMİKLERİNİ KIRIYORUZ Kİ..."

Kasap yayınladığı videoda şunları ifade etti:

"Bu kürek kemiklerini bizden büyü yapmak için istiyorlar. Para teklif ediyorlar, hatta akşamları bizim çöplerimizi karıştırıyorlar. İşte biz de böyle apık sapık tiplerin sofralarına meze olmayalım diye bu kürek kemiklerini çıkardıktan sonra kırıyoruz ki böyle saçma bir şeye sebep olmayalım."









