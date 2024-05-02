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ABD bunu tartışıyor! Biden'dan tartışmalara yol açan sözler! Müttefikleri Japonya ve Hindistan'ı 'yabancı düşmanı' ülkeler olarak tanımladı

02.05.2024 21:44
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ABD Başkanı Joe Biden, ABD'nin önemli müttefiklerinden olan Japonya ile Hindistan'ı "yabancı düşmanı" olarak tanımladı ve bu ülkelerin Çin ve Rusya gibi "göçmenleri sevmediğini" belirtti. Henüz iki hafta önce Japonya Başbakanı Kişida Fumio'yu Beyaz Saray'da ağırlayan Biden'ın bu sözleri tartışmalara neden oldu.

ABD bunu tartışıyor! Biden'dan tartışmalara yol açan sözler! Müttefikleri Japonya ve Hindistan'ı 'yabancı düşmanı' ülkeler olarak tanımladı

ABD Başkanı Biden, dün katıldığı bir seçim kampanya etkinliğinin kameralara kapalı bölümünde ülkesinin önemli müttefiklerinden Japonya ve Hindistan'la ilgili açıklamalar yaptı.

ABD'DE TARTIŞMALARA YOL AÇTI

Beyaz Saray'ın bugün yayınladığı tam konuşma metniyle ortaya çıkan değerlendirmeler, ABD medyasında geniş yer buldu ve tartışmalara neden oldu.

Henüz iki hafta önce Japonya Başbakanı Kişida Fumio'yu Beyaz Saray'da ağırlayan Biden, dünkü konuşmasında, "Ekonomimizin büyüme nedenlerinden biri de siz ve sizin gibi insanlardır çünkü biz (ABD) göçmenlere kucak açıyoruz. Bir düşünün, neden Çin ekonomik olarak bu kadar oyalanıyor? Neden Japonya sorun yaşıyor? Neden Rusya? Neden Hindistan? Çünkü onlarda yabancı düşmanlığı var, göçmenleri istemiyorlar." ifadelerini kullandı.

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İKİ HAFTA ÖNCE BEYAZ SARAY'DA AĞIRLAMIŞTI

Öte yandan konuyla ilgili görüşü sorulan Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, Başkan'ın sözlerinin açık olduğunu ve ayrıca yorum yapmaya gerek olmadığını söyledi. Jean-Pierre, "Başkan, bizim ulus olarak kim olduğumuzla ilgili bir yorum yapıyordu, biz göçmenler ülkesiyiz, bu bizim DNA'mızda var." ifadesini kullandı. Biden, Japonya Başbakanı Kişida Fumio'yu iki hafta önce Beyaz Saray'da ağırlamıştı.
Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Hindistan Japonya Joe Biden ABD Amerika Birleşik Devletleri
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