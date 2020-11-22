Esra Erol doğum anını ilk kez paylaştı: Kavuştuğumuz an...

Ali Özbir ile evliliğinden İdris Ali ve Ömer adından iki oğlu olan Esra Erol, oğlu Ömer'in doğum gününü Instagram'dan paylaştığı video ile kutladı.

Ömer'in doğum anında çekilen görüntüsünü paylaşan Esra Erol, duygusal da bir not düştü.

Ünlü sunucu, 'Ömer’im... O ilk kavuşmada seni görmek, koklamak, dokunmak ve sana dualarımda ki gibi sağ salim kavuşmak. İyi ki doğdun evimizin isyankar34’ü! Merhametli, adil, vicdanlı, özgür, mutlu, sağlıklı ol... Sana aşığım ve aşığız' mesajını paylaştı.



