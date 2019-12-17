Esra Erol isyan etti! 'Ne kadar iğrenç bir şey ben utanıyorum'

Yıllardır ATV ekranlarında program sunan Esra Erol, kocasıyla mutsuz olduğu gerekçesiyle iki çocuğunu bırakıp 10 yıldır tanıdığı Polat isimli birine kaçtı. Büşra'nın yaptığı açıklamalara sinirlenen Esra Erol ise canlı yayında sitem etti.
Esra Erol'un sunuculuğunu yaptı programa katılan Bekir Yücel, iki çocuğunun annesi olan karısı Büşra Yücel'in evdeki 52 bin TL'yi alarak Ferdi Mengütay isimli kişiye kaçtığı iddiasıyla canlı yayına çıktı. İddiaların ardından Büşra'nın 6 yaşındaki çocuğunu annesine, 3 yaşındaki çocuğunu da otogarda bırakıp gitmesi herkesi çileden çıkardı. Esra Erol'un muhabiriyle röportaj yapan birçok komşusu ise Büşra'nın çocuklarına şiddet uyguladığı hatta sokakta yatırdığını iddia etti.
İddiaların ardından canlı yayına çıkan Büşra ise "Ben, evi ayırdıktan sonra Bekir'den gerçekten soğudum. Programda anlatamadığım şeyler var. Ben Polat'ı 10 yıldır tanıyorum, 2 aydır da kendisiyle görüşüyorum. Evlenmeden önce görüşmüştüm, ailem istemiyor diye ayrılmıştım. Sonradan tekrar görüşmeye başladım" dedi.
Büşra, dün yeniden canlı yayına çıkınca annesi arayarak gözyaşları içinde kızına sitem etti. Çocuklarını bırakıp başka birine kaçan annenin isyanı Esra Erol da sinirlendi. Türk kadınından ve evliliklerinden bahseden Erol, Büşra'ya şu sözlerle veryansın etti: Kocasının da kendisini aldattığını ileri süren Büşra, Esra Erol'un kendisini dinlemediğini ve inanmadığını söyledi. Büşra'nın söyledikleri karşısında sinirlenen Esra Erol ise "Bu koltuğa oturduğunda 'Kocam bana ihanet ediyor ve ben bu adamdan boşanamıyorum' demeni çok isterdim. Kocanla mutsuzsan Polat'a kaçmak zorunda mısın ya? Kocasıyla mutsuz olan yerine birisini bulduğundan ona mı kaçacak? Bu ne kadar iğrenç bir şey ya ben utanıyorum. Kadın olarak da utanıyorum Büşra. Sakın gittiğiniz adamları kendinize güç olarak almayın. Kocan bunları yaptıysa aslanlar gibi git boşan. Ona ihtiyacın mı var? Çalışıyorum, paramı kazanıyorum diyorsun niye biriyle gidiyorsunuz siz hepiniz ya."
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