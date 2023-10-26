Esra Erol şoke oldu! Damat balayında ardına bakmadan kaçtı! "Yarım ekmek döner almadı diye polise şikayet etti!"

Esra Erol'da programına katılan Zerda Hanım sosyal medyada gündem oldu. Eşi Ramazan Sakat'ın balayında kaçtığını ifade eden Zerda Hanım, Esra Erol'un sorusu üzerine bu birlikteliğe nasıl baş koyduklarını anlattı. Hayat arkadaşı Ramazan Sakat ile Instagram'da tanıştığını belirten 20 yaşındaki genç kadın 1 ay sevgili olduklarını isteme faslından sonra da evlendiklerini söyledi.

BALAYINDA TERK EDİLDİ!

Nikah görüntüleri yayına verildiği sırada genç kadın izlerken kendini kötü hissetti. Zerda Hanım, Esra Erol'un "1 haftalık evliliğin nasıl geçti?" sorusu üzerine şu açıklamayı yaptı:

"Birinci gün güzel geçti evliliğimiz. Her sabah kahvaltısını hazırlayıp işe yolluyordum. Bir gün işten çıktı, eve geldi. 'Ne oldu Ramazan?' dedim. 'İşten çıktım, geldim. Biraz canım sıkıldı' dedi. Anahtarı teslim etti bana. Ondan sonra çekti gitti. Gidiş o gidiş. Ondan sonra gelmedi bir daha."

BİR HAFTALIK EVLİLİKTE KAVGA!

6 - 7 günlük birliktelikleri sırasında eşinin kendisine 1 kez vurduğunu söyleyen Zerda Hanım, "Sinirlendi bana, tokat attı. Ben ona vurmadım, sakin davrandım." dedi.

"ÇABUK BANA KOCAMI GERİ GETİRİN!"

Ramazan Bey'in evi terk etmesinin ardından polise giden Zerda Hanım'a ilişkin konuşan Esra Erol, genç kadının onlara "Çabuk bana kocamı geri getirin" dediğini belirtti.

Polislerin bile her şeyine karıştığını belirten genç kadın onlarla tartışma yaşadığını ifade etti. Esra Erol yapılan açıklama üzerine kısa süreli şaşkınlık yaşadı.

"Seni çok seviyorum. Geri gel lütfen." diyerek eşine seslenen Zerda Hanım, onu iyi tanıdığını ve eşinin dürüst bir insan olduğunu söyledi.

DÖNER ALMADIĞI İÇİN POLİSE ŞİKAYET ETTİ!

Ramazan Bey'in amcası Ümit Bey canlı yayına bağlanarak bu evliliğin hiç olmaması gerektiğini belirtti. Sürekli bir problem ve tartışma yaşandığına dikkat çeken Ümit Bey, yarım ekmek döner yaptırmadığı için Zerda Hanım'ın annesini polise şikayet ettiğini söyledi.

Yapılan bu açıklama, Esra Erol dahil herkesi şaşırttı.