Esra Erol'un görümcesini görenler şaşırdı! Meğer Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yıldızıyla evliymiş...

Ünlü sunucu Esra Erol programıyla olduğu kadar Instagram hesabında yaptığı paylaşımlarla da adından söz ettiriyor.
13 yıldır Ali Özbir ile mutlu bir evlilik sürdüren Esra Erol, günlük hayatına ilişkin karelere sosyal medya hesabında yer veriyor.
Esra Erol oğlu ve görümcesinin bir pozuna Instagram hesabının hikaye kısmında yer verdi.
Ünlü sunucunun görümcesini görenler ise kısa süreli şaşkınlık yaşadı.
Esra Erol'un görümcesi Şafak Özbir, başarılı oyuncu Mesut Akusta'nın eşi çıktı.
Mesut Akusta ve Şafak Özbir, yaklaşık 7 sene önce görkemli bir nikah töreniyle hayatlarını birleştirdi.