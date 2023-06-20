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Esra Erol'un görümcesini görenler şaşırdı! Meğer Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yıldızıyla evliymiş...

20.06.2023 09:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ATV ekranlarında canlı olarak ekrana gelen Esra Erol'da programıyla büyük beğeni toplayan Esra Erol'un görümcesini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Ünlü sunucu Esra Erol’un görümcesinin Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yıldızıyla evli olduğu ortaya çıktı.

Esra Erol'un görümcesini görenler şaşırdı! Meğer Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yıldızıyla evliymiş...

Ünlü sunucu Esra Erol programıyla olduğu kadar Instagram hesabında yaptığı paylaşımlarla da adından söz ettiriyor.

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13 yıldır Ali Özbir ile mutlu bir evlilik sürdüren Esra Erol, günlük hayatına ilişkin karelere sosyal medya hesabında yer veriyor.

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Esra Erol oğlu ve görümcesinin bir pozuna Instagram hesabının hikaye kısmında yer verdi.

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GÖRENLER ŞAŞKINLIKLARINI GİZLEYEMEDİ

Ünlü sunucunun görümcesini görenler ise kısa süreli şaşkınlık yaşadı.

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ESRA EROL'UN GÖRÜMCESİ BAKIN KİM ÇIKTI

Esra Erol'un görümcesi Şafak Özbir, başarılı oyuncu Mesut Akusta'nın eşi çıktı.

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Mesut Akusta ve Şafak Özbir, yaklaşık 7 sene önce görkemli bir nikah töreniyle hayatlarını birleştirdi.

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