Esra Erol'un kardeşi Eda Erol gömleğinin düğmelerini açık bırakıp sütyenli poz verdi!

Esra Erol'un kardeşi Eda Erol son zamanlarda pozlarıyla dikkat çeken isimlerden biri oldu. Sosyal yaşantısını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmeyen Eda Erol, bu defa sütyenli pozuyla olay oldu.

SÜTYENLİ POZ VERDİ

Güzelliği ve pozlarıyla dikkat çeken Eda Erol'un sosyal medyada binlerce takipçisi bulunuyor.

Spor yaptığı anları da takipçileriyle sık sık paylaşan Erol, düzgün fiziğiyle dikkat çekiyor.

Ünlü televizyoncunun kız kardeşi bu defa gömleğinin düğmelerini açık bıraktı ve sütyenli poz verdi.

1986 doğumlu Eda Erol 36 yaşındadır.

İlk kez 46 Yok isimli dizide rol aldı.

Lisans eğitimini Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet Konservatuarında tamamladı.





