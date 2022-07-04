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Esra Erol'un kardeşi Eda Erol gömleğinin düğmelerini açık bırakıp sütyenli poz verdi!

04.07.2022 20:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü sunucu Esra Erol'un kız kardeşi Eda Erol son zamanlarda sosyal medyada oldukça popüler... Paylaşımlarıyla göze çarpan Eda Erol, gömleğinin düğmelerini açık bıraktı ve sütyenli poz verdi.

Esra Erol'un kardeşi Eda Erol gömleğinin düğmelerini açık bırakıp sütyenli poz verdi!

Esra Erol'un kardeşi Eda Erol son zamanlarda pozlarıyla dikkat çeken isimlerden biri oldu. Sosyal yaşantısını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmeyen Eda Erol, bu defa sütyenli pozuyla olay oldu.

SÜTYENLİ POZ VERDİ

Güzelliği ve pozlarıyla dikkat çeken Eda Erol'un sosyal medyada binlerce takipçisi bulunuyor.

Esra Erol'un kardeşi Eda Erol gömleğinin düğmelerini açık bırakıp sütyenli poz verdi!

Spor yaptığı anları da takipçileriyle sık sık paylaşan Erol, düzgün fiziğiyle dikkat çekiyor.

Esra Erol'un kardeşi Eda Erol gömleğinin düğmelerini açık bırakıp sütyenli poz verdi!

Ünlü televizyoncunun kız kardeşi bu defa gömleğinin düğmelerini açık bıraktı ve sütyenli poz verdi.

Esra Erol'un kardeşi Eda Erol gömleğinin düğmelerini açık bırakıp sütyenli poz verdi!

1986 doğumlu Eda Erol 36 yaşındadır.

Esra Erol'un kardeşi Eda Erol gömleğinin düğmelerini açık bırakıp sütyenli poz verdi!

İlk kez 46 Yok isimli dizide rol aldı.

Esra Erol'un kardeşi Eda Erol gömleğinin düğmelerini açık bırakıp sütyenli poz verdi!

Lisans eğitimini Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet Konservatuarında tamamladı.

Esra Erol'un kardeşi Eda Erol gömleğinin düğmelerini açık bırakıp sütyenli poz verdi!

Esra Erol'un kardeşi Eda Erol gömleğinin düğmelerini açık bırakıp sütyenli poz verdi!

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Anahtar Kelimeler:
Esra Erol eda erol
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