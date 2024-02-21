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  4. Esra Ezmeci'nin itiraf köşesinde yine olay var! "Annesi cinsel içerikli fotoğraflarını babama gönderiyor!"

Esra Ezmeci'nin itiraf köşesinde yine olay var! "Annesi cinsel içerikli fotoğraflarını babama gönderiyor!"

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
21.02.2024 08:04 | Son Güncelleme:
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Yeni Baştan programı programına konuk olan konuk itiraf köşesinde özel hayatına dair anlattıklarıyla yok artık dedirtti. Feride adındaki genç kadın nişanlısının annesinin cinsel içerikli fotoğrafların babasına gönderdiğini söyledi.

Esra Ezmeci'nin itiraf köşesinde yine olay var! "Annesi cinsel içerikli fotoğraflarını babama gönderiyor!"

Klinik psikolog Esra Ezmeci Yeni Baştan programı ile de dikkat çekiyor. Sosyal medyada verdiği tavsiyelerle tanınan Ezmeci'Nin programındaki itiraf köşesinde anlatılanlar ağızları açık bırakıyor.

Son olarak programa konuk olan Feride adındaki genç kadın Esra Ezmeci'ye nişanlısıyla çok mutlu olduğunu anlatırken bir akşam babasının telefonunda gördükleriyle de nasıl şok yaşadığını itiraf etti.

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"BİRTAKIM YERLERİNİ..."

Feride adındaki konuk "Babamın telefonuna ihtiyacım vardı mesaj atmak için. mesaj gördüm ben bastım basmaz olsaydım babamla kayınvalidem fotoğraflaşmışlar, oldukça müstehcen fotoğraflar olduğunu söyleyebilirim. Beynimden aşağı kaynar sular aktı. Hanım efendi giyinmiş süslenmiş, jartiyer giymiş, birtakım yerlerini pozisyonlara getirip babama atmış babam da karşılık vermiş kendisine" dedi.

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Esra Ezmeci yaşananları sessizce dinleyerek "Şoka girdiniz... Bu işin 2 suçlusu var ama babanız ve annesi" diyerek konuğuyla dertleşti.

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Feride konuşmasının devamında kayınvalidesini suçlayarak "Bunu kendi oğluna nasıl yapabilir? Biz çocuk yapmayı konuşurken bu nasıl olur?" dedi ve isyan etti.

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Esra Ezmeci sosyal medya anne
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