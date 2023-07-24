Esra Ezmeci'ye şaşırtan mesaj! "Kocam silikonlarımı..."

Klinik psikolog Esra Ezmeci sosyal medyadan cinsellikle ilgili merak edilen soruları yanıtlamaya devam ediyor. Ağırlıklı olarak kadın takipçileri tarafından özel hayatlarına dair itirafları yanıtlayan Ezmeci'ye gelen sorular ve mesajlar zaman zaman ağızları açıkta bırakıyor.

Son dönemde Nur Viral ve Çağla Şıkel'in yayınlarına katılarak açıklamalarıyla dikkat çeken Ezmeci sezon bitince takipçilerine sosyal medyadan ulaşmaya devam etti.

Esra Ezmeci'ye son olarak gelen mesaj oldukça ilginçti. Bir kadın takipçi "Kocam boşanırsak silikonlarımı almakla tehdit ediyor estetik iadesi istiyor" diyerek şoke etti.

Esra Ezmeci ise bu mesaja "Öyle bir durum olmaz sonuçta o sizin bedeninize ait bir şey çünkü" yanıtını verdi.

