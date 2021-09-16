HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Esrarengiz ölüm! Yalnız yaşayan engelli şahıs evinde bu halde bulundu

Esrarengiz ölüm! Yalnız yaşayan engelli şahıs evinde bu halde bulundu

16.09.2021 20:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’nin Derince ilçesinde yalnız yaşayan ve engelli olan 56 yaşındaki bir şahıs, evinde kanlar içinde ölü bulundu.

Esrarengiz ölüm! Yalnız yaşayan engelli şahıs evinde bu halde bulundu

Olay, Derince ilçesi Dumlupınar Mahallesi Nasaş Sokak’ta bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, engelli olan ve yalnız yaşayan 56 yaşındaki emekli Mevlüt Dağdelen’e birkaç gündür ulaşamayan komşuları evine gitti.

Asker eğlencesinde korkunç ölüm! Kafası parçalanmış halde bulunduAsker eğlencesinde korkunç ölüm! Kafası parçalanmış halde bulundu

EVDEN GELEN KÖTÜ KOKULAR ORTAYA ÇIKARDI

Çaldıkları kapının açılmaması ve evden kötü koku almaları üzerine endişelenen Dağdelen’in komşuları durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdivenli araçla Dağdelen’in yaşadığı kattaki evin balkonuna ulaştı. Balkon kapısından içeri giren polis ve itfaiye ekipleri, Dağdelen’in evde dizleri üstüne çökmüş bir şekilde cansız bedenine ulaştı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. (İHA)

Antalya'da sır dolu olay! Evinde 5 bıçak darbesiyle öldürülmüş olarak bulunduAntalya'da sır dolu olay! Evinde 5 bıçak darbesiyle öldürülmüş olarak bulundu


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İki farklı cins buzağı doğurdu, görenler şaşkına döndüİki farklı cins buzağı doğurdu, görenler şaşkına döndü
Sopalarla saldırdılar! Çocukların kavgası meydan savaşına dönüştü Sopalarla saldırdılar! Çocukların kavgası meydan savaşına dönüştü
Güpegündüz dehşet! Pompalı ile ateş açtıGüpegündüz dehşet! Pompalı ile ateş açtı
Anahtar Kelimeler:
Kocaeli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bittiğinde Türkiye'nin en yükseği olacak

Bittiğinde Türkiye'nin en yükseği olacak

Sağlık Bakanı Koca, vaka haritasını paylaştı

Sağlık Bakanı Koca, vaka haritasını paylaştı

Türkiye'de ilk kez açıklandı: Coronavac olanlarda 7,5 kat, Biontech olanlarda 106 kat arttı

Türkiye'de ilk kez açıklandı: Coronavac olanlarda 7,5 kat, Biontech olanlarda 106 kat arttı

Öğrencilerin fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu

Öğrencilerin fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu

Günlük 300 liraya eleman bulamıyor!

Günlük 300 liraya eleman bulamıyor!

Boşanmak isteyen eşini av tüfeğiyle öldürdü! Annesi sinir krizi geçirdi

Boşanmak isteyen eşini av tüfeğiyle öldürdü! Annesi sinir krizi geçirdi

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Cinsel ilişki için gitti, trans olduğunu öğrenince...

Cinsel ilişki için gitti, trans olduğunu öğrenince...

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Tosuncuk'tan 4 sayfalık yazılı savunma

Tosuncuk'tan 4 sayfalık yazılı savunma

İnsaflı hırsız! Önce parasını çaldı, sonra hesabı ödeyip kaçtı

İnsaflı hırsız! Önce parasını çaldı, sonra hesabı ödeyip kaçtı

Çocuklar arasında yayılıyor! "Salgın olabilir" diyerek uyardı

Çocuklar arasında yayılıyor! "Salgın olabilir" diyerek uyardı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.