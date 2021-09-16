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  4. Asker eğlencesinde korkunç ölüm! Kafası parçalanmış halde bulundu

Asker eğlencesinde korkunç ölüm! Kafası parçalanmış halde bulundu

16.09.2021 14:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'nın Köyceğiz ilçesindeki gölde düzenlenen asker eğlencesi korkunç sonla bitti. Eğlence esnasında 21 yaşındaki Erdem Acar hayatını kaybetti. Göle düşen Acar'ın başını gemi pervanesine çarptığı ve paramparça olduğu öğrenildi. Olayla ilgili tekne sahibi gözaltına alındı, tekne kaptanı ile birlikte 14 kişi de Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, 21 yaşındaki Erdem Acar, Köyceğiz’e bağlı Toparlar Mahallesi’nden önümüzdeki günlerde askere gidecek bir arkadaşının Köyceğiz Gölü’ndeki bir teknede düzenlenen asker eğlencesine katıldı.

BALÇIK ZEMİNDE BULUNDU

Akşam saatlerinde göle açılan tekne gece 24.00 sıralarında kıyıya yanaşırken, tekneden bir kişinin göle düştüğünü görenler ihbarda bulundu. Bunun üzerine kaptanın göle düşen kişiyi almak için geri manevra yaptığı öğrenildi ancak kimseyi bulamadı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve emniyet güçleri sevk edildi. Gece saatlerinde gölde yapılan arama başarısız olurken, Erdem Acar’ın cansız bedeni polis dalgıç ekipleri tarafından gölün 9 metre derinliğinde balçık zeminde bulundu.

TEKNE SAHİBİ KAPTAN VE GENÇLER GÖZALTINA ALINDI

TEKNE SAHİBİ KAPTAN VE GENÇLER GÖZALTINA ALINDI
Erdem Acar’ın geminin pervanesine çarparak kafasının parçalanması sonucu hayatını kaybettiği öğrenilirken, Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. Başlatılan soruşturma kapsamında olayda hayatını kaybeden Erdem Acar’ın göle nasıl düştüğünün belirlenmesi amacıyla tekne sahibi ile tekne kaptanı ve teknede bulunanlar olmak üzere toplam 14 şüpheli polis tarafından gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüphelilerin Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından ifadeleri alındı. İfadeleri alınan şüpheliler hakim karşısına çıkarılmak üzere adliyeye sevk edildi. İHA
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Anahtar Kelimeler:
Muğla
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