Estetik cerrahiye servet harcadı! “Son ameliyatım beni oturamaz hale getirdi”

Yıllar içinde defalarca estetik prosedürler için ameliyat masasına yatan Nicole Angele, son yaptırdığı işlemden sonra kalçasının üzerine oturamadığını itiraf etti. Amerika Birleşik Devletleri’nin Florida eyaletinde yaşayan Angele, estetik bağımlılığının seneler içinde arttığını ve işlemlerine devam edeceğini belirtti. Kim Kardishan’ın doktoru Simon Orion’a boyun ameliyatı olduktan sonra son olarak bir kalça estetiği yaptırdığını ifade eden Angele bu Noel’in kendisi için her zamankinden daha garip bir şekilde geçeceğini sözlerine ekledi.

YENİ YIL HEDİYESİ

Kendisine yeni yıl hediyesi olarak estetik prosedür ve lüks markalı bir topuklu ayakkabı seçtiğini söyleyen Angele, “Son ameliyatım beni oturamaz hale getirdi. Ancak durmayacağım. Kendimi bu şekilde çok seviyorum” dedi.