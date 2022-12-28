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Estetik cerrahiye servet harcadı! “Son ameliyatım beni oturamaz hale getirdi”

28.12.2022 16:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada kendisini plastik Barbie bebek olarak tanımlayan Nicole Angele estetik prosedürleri için 200 bin sterlin (yaklaşık 4 milyon 520 bin TL) harcadı. Amerika Birleşik Devletleri’nin en büyük göğüslerine sahip olmak istediğini dile getiren Angele, kalçasına yaptırdığı son estetik işleminden sonra oturamaz hale geldiğini söyledi. Noel boyunca dinlenmesi gerektiğini ifade eden Angele, “Bu yıl biraz garip olacak” dedi.

Estetik cerrahiye servet harcadı! “Son ameliyatım beni oturamaz hale getirdi”

Yıllar içinde defalarca estetik prosedürler için ameliyat masasına yatan Nicole Angele, son yaptırdığı işlemden sonra kalçasının üzerine oturamadığını itiraf etti. Amerika Birleşik Devletleri’nin Florida eyaletinde yaşayan Angele, estetik bağımlılığının seneler içinde arttığını ve işlemlerine devam edeceğini belirtti. Kim Kardishan’ın doktoru Simon Orion’a boyun ameliyatı olduktan sonra son olarak bir kalça estetiği yaptırdığını ifade eden Angele bu Noel’in kendisi için her zamankinden daha garip bir şekilde geçeceğini sözlerine ekledi.

YENİ YIL HEDİYESİ

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Kendisine yeni yıl hediyesi olarak estetik prosedür ve lüks markalı bir topuklu ayakkabı seçtiğini söyleyen Angele, “Son ameliyatım beni oturamaz hale getirdi. Ancak durmayacağım. Kendimi bu şekilde çok seviyorum” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya estetik cerrahi

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