Estetik diş hekimliği nedir? Estetik diş hekimliği uygulamaları nelerdir?

Estetik diş hekimliği restoratif alanda da hastaya tedavi edici olanaklar sunmuştur. Örneğin diş dolguları çürümüş dişlerde uygulanan en yaygın tedavidir. Eski yıllarda bu dolgular altın, amalgam şeklinde dişte metal-siyah bir görüntüyle karşımıza çıkan materyallerle yapılmaktaydı. Günümüzdeyse diş dolguları estetik diş hekimliği uygulamaları kapsamında dişlerle aynı renk ve görüntüde olan porselen veya kompozit malzemelerle yapılmakta, böylece dişlerinizin ve gülüşünüzün natürel görüntüsü korunmaktadır. Ağız ve Diş Sağlığı Uzmanı Diş Hekimi Esra Kaya Peltek, estetik diş hekimliği uygulamalarını sizler için anlattı. Estetik diş hekimliği bazı tedavi aşamalarında lazer gibi teknolojileri klinik ortamda kullanarak iyileşme sürecini hızlandırma ve hastanın konforunu artırma yönünden birçok avantaja sahiptir. ESTETİK DİŞ HEKİMLİĞİ UYGULAMALARI



GÜLÜŞ TASARIMI:



Kişisel istekleriniz göz önünde bulundurularak fonksiyon, estetik ve doğallığın birleştirildiği en güzel gülüşü planlamaktır. Genellikle beyazlatma, porselen laminat vener, implant veya dişeti seviyelendirme gibi bir veya bir kaç işlemin bir arada uygulanması elde edilir. Gülüş tasarımında kişinin yüz şekli, ten rengi, cinsiyeti, yaşı, dudakları, dişlerin rengi, dizilimi ve dişeti formu gibi unsurlar göz önüne alınır.

DİŞETİ ŞEKİLLENDİRME:



Bazı bireyler özellikle güldükleri zaman dişetinin çok fazla görünmesi veya dişlerinin kısa görünmesinden şikayetçidirler. “Gummy smile” olarak adlandırdığımız bu vakalar basit bir dişeti şekillendirme operasyonu ile tedavi edilebilmektedirler. Operasyondan sonra iyileşmeye bırakılan dişetlerindeki kalıcı estetik sonuç çok kısa zamanda elde edilebilmektedir. DİŞ BEYAZLATMA (BLENCHING):



Bleaching, tüm dünyada en çok önerilen ve kullanılan kozmetik diş hekimliği prosedürüdür. Güvenilirliği kanıtlanmış, uzun vadede hiçbir yan etki ve komplikasyona rastlanmamıştır. Uygulaması kolay ve pratik, verdiği hızlı sonuçlarla da hastaları çok kısa sürede memnun eden bir yöntemdir. KOMPOZİT BONDING UYGULAMALARI



Dişin mine ve dentin tabakalarının görünümündeki kompozit diş malzemesi diş üzerindeki boşluklara veya hazırlanan yüzeylere bağlayıcı ajanlar yardımıyla uygulanıp dişin formu verildikten sonra yüksek yoğunluklu bir ışın cihazıyla sertleştirilir. Elde edilen sonuç ise doğal görünümüyle diğer dişleri ve çevre dokuları tamamlayan sağlıklı ve parlak bir gülüştür.