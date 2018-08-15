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Estetik diş hekimliği nedir? Estetik diş hekimliği uygulamaları nelerdir?

SAĞLIK HABERLERİ  | 15.08.2018 07:58 | Son Güncelleme

Estetik diş hekimliği son zamanlarda pek çok kişinin başvurduğu yöntemler arasında yer alıyor. Peki estetik diş hekimliği nedir? Kimler estetik diş hekimliği uygulamalarından yararlanabilir? İşte estetik diş hekimliği uygulamaları ve tedavi aşamasında kullanılan yöntemler...

Estetik diş hekimliği nedir? Estetik diş hekimliği uygulamaları nelerdir?

Estetik diş hekimliği restoratif alanda da hastaya tedavi edici olanaklar sunmuştur. Örneğin diş dolguları çürümüş dişlerde uygulanan en yaygın tedavidir. Eski yıllarda bu dolgular altın, amalgam şeklinde dişte metal-siyah bir görüntüyle karşımıza çıkan materyallerle yapılmaktaydı. Günümüzdeyse diş dolguları estetik diş hekimliği uygulamaları kapsamında dişlerle aynı renk ve görüntüde olan porselen veya kompozit malzemelerle yapılmakta, böylece dişlerinizin ve gülüşünüzün natürel görüntüsü korunmaktadır. Ağız ve Diş Sağlığı Uzmanı Diş Hekimi Esra Kaya Peltek, estetik diş hekimliği uygulamalarını sizler için anlattı.

Estetik diş hekimliği bazı tedavi aşamalarında lazer gibi teknolojileri klinik ortamda kullanarak iyileşme sürecini hızlandırma ve hastanın konforunu artırma yönünden birçok avantaja sahiptir.

ESTETİK DİŞ HEKİMLİĞİ UYGULAMALARI

GÜLÜŞ TASARIMI:

Kişisel istekleriniz göz önünde bulundurularak fonksiyon, estetik ve doğallığın birleştirildiği en güzel gülüşü planlamaktır. Genellikle beyazlatma, porselen laminat vener, implant veya dişeti seviyelendirme gibi bir veya bir kaç işlemin bir arada uygulanması elde edilir. Gülüş tasarımında kişinin yüz şekli, ten rengi, cinsiyeti, yaşı, dudakları, dişlerin rengi, dizilimi ve dişeti formu gibi unsurlar göz önüne alınır.

DİŞETİ ŞEKİLLENDİRME:

Bazı bireyler özellikle güldükleri zaman dişetinin çok fazla görünmesi veya dişlerinin kısa görünmesinden şikayetçidirler. “Gummy smile” olarak adlandırdığımız bu vakalar basit bir dişeti şekillendirme operasyonu ile tedavi edilebilmektedirler. Operasyondan sonra iyileşmeye bırakılan dişetlerindeki kalıcı estetik sonuç çok kısa zamanda elde edilebilmektedir.

DİŞ BEYAZLATMA (BLENCHING):

Bleaching, tüm dünyada en çok önerilen ve kullanılan kozmetik diş hekimliği prosedürüdür. Güvenilirliği kanıtlanmış, uzun vadede hiçbir yan etki ve komplikasyona rastlanmamıştır. Uygulaması kolay ve pratik, verdiği hızlı sonuçlarla da hastaları çok kısa sürede memnun eden bir yöntemdir.

KOMPOZİT BONDING UYGULAMALARI

Dişin mine ve dentin tabakalarının görünümündeki kompozit diş malzemesi diş üzerindeki boşluklara veya hazırlanan yüzeylere bağlayıcı ajanlar yardımıyla uygulanıp dişin formu verildikten sonra yüksek yoğunluklu bir ışın cihazıyla sertleştirilir. Elde edilen sonuç ise doğal görünümüyle diğer dişleri ve çevre dokuları tamamlayan sağlıklı ve parlak bir gülüştür.

INLAY/ONLAY RESTORASYONLAR

Diş çürüğü veya benzer bir yapısal bozukluğu olan dişte dolgu yapmak amacıyla kompozit veya porselen materyallerden yapılan inlay ve onlay restorasyonlar indirekt dolgular olarak da adlandırılırlar. Hekim tarafından klinikte değil, teknisyenler tarafından laboratuarlarda özel sistemlerle hazırlanır.

PORSELEN LAMİNAT VENERLER:

Porselen laminalar dişlerin tamamen kaplanmasını gerektirmeyen sadece ön yüzlerine yaprak şeklinde yapıştırdığımız estetik restorasyonlardır. Dişler arasında renk farklılıkları veya şekil bozukluğu olanlarda, ön dişleri aralıklı veya çapraşık olup ortodontik tedavi görmek istemeyenlerde, ön dişlerinde büyük dolgu/kırık olan veya ön dişlerinin görüntüsünden hoşnut olmayan her bireyde uygulanabilmektedir. Dişin rengini, şeklini ve boyutlarını değiştirmek için uygulanabilecek ideal bir restorasyon şeklidir.

METAL DESTEKSİZ PORSELEN KURONLAR:

Halk arasında ‘’kaplama’’ olarak da anılan porselen kuronlar yıllardır metal bir altyapı üzerine porselen işlenmesiyle elde edilmekteydi. Dişlerin üzerine uygulanan çiğneme kuvvetini karşılamak ancak bu şekilde mümkündü. Ancak son zamanlarda diş hekimliği teknolojisi ve yapıştırıcı malzemelerde gelinen son noktada porselen kronlar güçlendirilmiş alt yapılarıyla artık metalsiz, tamamen porselenden yapılabilmektedir

DİŞ İMPLANTLARI:

Diş implantları kaybedilen dişlerin yerine çene kemiği içine yerleştirilen ve kemikle kaynaşarak doğal diş kökü görevini üstlenen metal parçalardır. Bu yapılar doku dostu titanyumdan üretilir ve vücut tarafından kolaylıkla kabul edilirler. Hiçbir yan etkileri yoktur. Elde edilen sonuç sadece güzel bir gülümseme değil aynı zamanda daha genç bir görünümdür.

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