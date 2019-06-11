KADIN

Estetik işlemler çiftler arasındaki cinselliği etkiliyor mu?

Op. Dr. Burak Türkyılmaz Op. Dr. Burak Türkyılmaz
AŞK - CİNSELLİK HABERLERİ  | 11.06.2019 14:10 | Son Güncelleme

Estetik operasyonların sadece dış görünüşte değişime neden olmadığı bundan çok daha fazlasını sağladığını kabul etmek gerekiyor. Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Burak Türkyılmaz, “Estetik işlemler çiftler arasındaki cinselliği etkiliyor mu?” sorusunu değerlendirdi.

Estetik işlemler çiftler arasındaki cinselliği etkiliyor mu?

Görünüşü ile ilgili en ufak bir kaygısı olan insanlar uzun vadede bu kaygıları çok farklı şekillerde yansıtmaya başlayabiliyorlar. Jinekomasti operasyonuna ihtiyaç duyan bir erkeğin yazın denize ya da havuza girmekten çekinmesi, tişört yerine gömlek giymeyi tercih etmesi; sosyal ortamından uzaklaşması oldukça yaygın görülen bir durumdur.

Bu tür örnekler hem kadınlar hem de erkekler için çoğaltılabilir. Önemli olan bu durumlarda psikolojik olarak olumsuz etkilenen kişilerin ne yapması gerektiğini bilmesi ve harekete geçmesidir.

ÇİFTLER ARASINDA GERGİNLİK VE YANLIŞ ANLAŞILMALAR

Saç ekimine ihtiyaç duyan bir erkek aynaya her baktığında kendini gençliğini kaybetmiş olarak görebilir. Karizmatik olmadığını, yakışıklı gözükmediğini düşünebilir. Hızlı bir şekilde kilo veren ya da doğum yapan bir kadın vücudundaki sarkmalardan rahatsız olabilir bu görüntüyü gizlemek için bol kıyafetler giymeyi, özellikle yazın denize ya da havuza girmemeyi tercih edebilir.

Bu sorunların hepsi kişinin psikolojik olarak zor bir durumda kaldığını hissetmesine, içine kapanmasına ve yaşadığı ruhsal değişimleri çevresine yansıtmasına neden olur. Kırışıklarını, sarkmalarını ya da fazlalıklarını gizlemek isteyen bir kadın ya da erkek eşine karşı bile ketum bir tavır içerisine girebilir.

Eşinin yanında rahat davranamaz hale gelebilir. Bu davranış değişiklikleri ise doğrudan çiftler arasındaki ilişkiye zarar verebilir. Çiftin ikili ilişkisi, iletişimi ve cinsel hayatı bu durumlara bağlı olarak olumsuz etkilenir.

KENDİNİZİ, RUHUNUZU VE İLİŞKİNİZİ YENİLEYİN

Estetik operasyonlar sonrasında kendisine güveni yerine gelen, bedeni ile barışan kişiler bu olumlu değişimleri hayatlarına ve ilişkilerine de yansıtırlar. Kendisi ile barışan bir insan daha özgüvenli, enerjik ve neşeli olur.

Bu değişimin çiftler arasındaki ilişkiye doğrudan etkisi gözle görülebilir düzeydedir. Vücudu ile barışan kadın ya da erkek partneri karşısında daha rahat hareket edebilir. Kendinden utanma, vücudunu gizleme gibi duyguların ortadan kalkması ile ilişki hem sosyal açıdan güçlenir hem de çiftin cinsel hayatı çok daha keyifli bir hale gelebilir.

Op. Dr. Burak Türkyılmaz
Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı

www.drburakturkyilmaz.com
Facebook: @drturkyilmaz
Instagram: @drturkyilmaz
YouTube: Op. Dr. Burak Türkyılmaz

PARTNERAteşli modelden geceye damga vuran dekolte! Bir de arkasını görünAteşli modelden geceye damga vuran dekolte! Bir de arkasını görün
''Konum at, onu niye beğendin?'' cümlesini duyuyorsanız eğer...''Konum at, onu niye beğendin?'' cümlesini duyuyorsanız eğer...
Mastürbasyon, yogadan daha rahatlatıcı!Mastürbasyon, yogadan daha rahatlatıcı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
estetik operasyon cinsellik estetik

En Çok Okunan Haberler

Düğünde geline taktığı hediye olay oldu!

Düğünde geline taktığı hediye olay oldu!

Tatilde görüntülendiler! Silikon taktırdı iddiası

Tatilde görüntülendiler! Silikon taktırdı iddiası

Büyüleyen gerçek! Ne olduğunu öğrenince şaşkına döneceksiniz

Büyüleyen gerçek! Ne olduğunu öğrenince şaşkına döneceksiniz

Sararan tırnağa, kararan koltuk altına bunu uygulayın...

Sararan tırnağa, kararan koltuk altına bunu uygulayın...

Hangi sıklıkta yapıldığı bilinmiyor! Bakın sütyen değişimi ne zaman olmalı?

Hangi sıklıkta yapıldığı bilinmiyor! Bakın sütyen değişimi ne zaman olmalı?

Baba ile doğru iletişim çocuğun sosyal yaşamını etkiliyor

Baba ile doğru iletişim çocuğun sosyal yaşamını etkiliyor

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Cinsel ilişki sırasında veya sonrasında ağlıyor musunuz? İşte nedeni

Cinsel ilişki sırasında veya sonrasında ağlıyor musunuz? İşte nedeni

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Erkeklerin yüzde 70'inde bu problem var!

Erkeklerin yüzde 70'inde bu problem var!

Oral seks hastalıklara davetiye çıkarıyor!

Oral seks hastalıklara davetiye çıkarıyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İlişkilerin dijital problemi: ''Onu neden beğendin, neden stalkladın?''

''Konum at, onu niye beğendin?'' cümlesini duyuyorsanız eğer...

Uzman iddiası: Mastürbasyon, yogadan daha rahatlatıcı!

Mastürbasyon, yogadan daha rahatlatıcı!

Cinsel gücü artırmak isteyen, çocuk sahibi olmak isteyenler şifayı bitkisel ürünlerde buluyor

Cinsel gücü artırmak isteyen, çocuk sahibi olmak isteyenler şifayı bitkisel ürünlerde buluyor

Cinsel ilişkiye girmek egzersiz yerine geçer mi?

Cinsel ilişki egzersiz yerine geçer mi?

Cinsel ilişki sırasında veya sonrasında ağlıyor musunuz? İşte nedeni

Cinsel ilişki sırasında veya sonrasında ağlıyor musunuz? İşte nedeni

Kadın orgazmının sırları çözülüyor mu?

Kadın orgazmının sırları çözülüyor mu?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.