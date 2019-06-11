Estetik işlemler çiftler arasındaki cinselliği etkiliyor mu?

Görünüşü ile ilgili en ufak bir kaygısı olan insanlar uzun vadede bu kaygıları çok farklı şekillerde yansıtmaya başlayabiliyorlar. Jinekomasti operasyonuna ihtiyaç duyan bir erkeğin yazın denize ya da havuza girmekten çekinmesi, tişört yerine gömlek giymeyi tercih etmesi; sosyal ortamından uzaklaşması oldukça yaygın görülen bir durumdur.

Bu tür örnekler hem kadınlar hem de erkekler için çoğaltılabilir. Önemli olan bu durumlarda psikolojik olarak olumsuz etkilenen kişilerin ne yapması gerektiğini bilmesi ve harekete geçmesidir.

ÇİFTLER ARASINDA GERGİNLİK VE YANLIŞ ANLAŞILMALAR

Saç ekimine ihtiyaç duyan bir erkek aynaya her baktığında kendini gençliğini kaybetmiş olarak görebilir. Karizmatik olmadığını, yakışıklı gözükmediğini düşünebilir. Hızlı bir şekilde kilo veren ya da doğum yapan bir kadın vücudundaki sarkmalardan rahatsız olabilir bu görüntüyü gizlemek için bol kıyafetler giymeyi, özellikle yazın denize ya da havuza girmemeyi tercih edebilir.

Bu sorunların hepsi kişinin psikolojik olarak zor bir durumda kaldığını hissetmesine, içine kapanmasına ve yaşadığı ruhsal değişimleri çevresine yansıtmasına neden olur. Kırışıklarını, sarkmalarını ya da fazlalıklarını gizlemek isteyen bir kadın ya da erkek eşine karşı bile ketum bir tavır içerisine girebilir.