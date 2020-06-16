Estetik operasyona para vermeyin! Bu gece kremi botoks etkisi gösteriyor...

Herkes uzun süre genç kalmak ve olabildiğince geç yaşlanmak ister. Sağlıklı ve ışıltılı bir cilt için ise düzenli spor yapma, stresten uzak durma ve dengeli beslenme çok önemlidir. Ancak bunlara her ne kadar dikkat de etseniz belli bir yerden sonra yeterli gelmez. Zamanla kozmetik uygulamalara yönelme kaçınılmaz olur. Botoks yaptırmak bir çıkış yolu olsa da ucuz değildir. Ayrıca bu uygulamalar doğal olmadığı için sonuçları da her zaman istediğiniz gibi olmaz. Başarısız sonuçlanan bu uygulama ile yüz mimiklerini kaybeden kişi sayısı pek de az sayılmaz. Siz de bu işlemi yaptırmaktan çekiniyor ve kimyasal ürün kullanmak istemiyorsanız vereceğimiz bu gece kremi tarifiyle cildinizde botoks etkisi yaratabilirsiniz.

Hem de dışarıdan alacağınız kırışıklık karşıtı kremlerin üçte biri fiyatına. Botoks yaptırmadan önce hem ekonomik hem doğal olan bu tarifimizi mutlaka uygulayın!

KÜÇÜK BİR HATIRLATMA!

Verdiğimiz bu tarif her ne kadar doğal olsa da cildiniz bazı maddelere karşı reaksiyon gösterebilir. Eğer alerjik bir durumunuz veya cilt hassasiyetiniz varsa hekiminize danıştıktan sonra bu gece kremini denemenizi tavsiye ederiz.