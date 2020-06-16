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Estetik operasyona para vermeyin! Bu gece kremi botoks etkisi gösteriyor...

Göksi Beköz Göksi Beköz
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Yaşımızın ilerlemesi ve çevresel faktörlerin de etkisiyle birlikte cildimizde sarkma ve kırışıklıklar artarken kolajen oranı azalmaya başlar. Bu durumla karşılaştığımızda kozmetik mağazasının ya da güzellik merkezlerinin yolunu tutarız. İki seçenek de maddi olarak kesemizi etkiler. Botoks gibi pahalı olan güzellik uygulamalarını yaptırmadan önce size vereceğimiz etkili gece kremi tarifimizi deneyin.

Estetik operasyona para vermeyin! Bu gece kremi botoks etkisi gösteriyor...

Herkes uzun süre genç kalmak ve olabildiğince geç yaşlanmak ister. Sağlıklı ve ışıltılı bir cilt için ise düzenli spor yapma, stresten uzak durma ve dengeli beslenme çok önemlidir. Ancak bunlara her ne kadar dikkat de etseniz belli bir yerden sonra yeterli gelmez. Zamanla kozmetik uygulamalara yönelme kaçınılmaz olur. Botoks yaptırmak bir çıkış yolu olsa da ucuz değildir. Ayrıca bu uygulamalar doğal olmadığı için sonuçları da her zaman istediğiniz gibi olmaz. Başarısız sonuçlanan bu uygulama ile yüz mimiklerini kaybeden kişi sayısı pek de az sayılmaz. Siz de bu işlemi yaptırmaktan çekiniyor ve kimyasal ürün kullanmak istemiyorsanız vereceğimiz bu gece kremi tarifiyle cildinizde botoks etkisi yaratabilirsiniz.

Hem de dışarıdan alacağınız kırışıklık karşıtı kremlerin üçte biri fiyatına. Botoks yaptırmadan önce hem ekonomik hem doğal olan bu tarifimizi mutlaka uygulayın!

KÜÇÜK BİR HATIRLATMA!

Verdiğimiz bu tarif her ne kadar doğal olsa da cildiniz bazı maddelere karşı reaksiyon gösterebilir. Eğer alerjik bir durumunuz veya cilt hassasiyetiniz varsa hekiminize danıştıktan sonra bu gece kremini denemenizi tavsiye ederiz.

CİLDİNİZ ŞIMARACAK

Botoks etkili doğal gece kremi için gerekli olan malzemeler;

1 tatlı kaşığı bal
1 çorba kaşığı ceviz yağı
1 çorba kaşığı badem yağı
3 damla limon yağı
3 damla lavanta yağı
3 damla yasemin yağı
1 kalıp bal mumunun 1/3'ü (rendelenmiş olarak)
1 adet E vitamini ampul
Boş bir cam kap. (Temiz olmasına dikkat edin)

Botoks etkili gece kremi yapılışı;

Ayrı bir yerde tüm yağları ekleyin. Karıştırın ve ısıtın. (E vitamin ampul camı çok incedir, elinizi kesmemek için bir havlu yardımıyla kırabilirsiniz)
Ardından 1/3 oranında rendelediğiniz bal mumunu karışıma ekleyin.
Bu karışımı cam bir kaba aktarın.

Yasemin, lavanta ve limon yağını verdiğimiz ölçülerde damlatın.
Evinizde olan temiz bir kürdan ya da tahta kaşık ile kremi iyice karıştırın.
Bu karışımı daha uzun süreli kullanmak için buzdolabında muhafaza etmenizi tavsiye ederiz.

Cilt bakımı için en önemli adım temizliktir. Cildinizi çok iyi temizlediğinizden emin olun. Ayrıca, kolajen bakımından zengin olan cilt nemlendirici ürünlerin kullanımı ile cildinizin aşırı miktarda kolajen kaybetmesi önlenebilir.

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