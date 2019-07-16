KADIN

Estetik operasyonları en çok kimler tercih ediyor?

Prof. Dr. Şükrü Yazar Prof. Dr. Şükrü Yazar
ESTETİK HABERLERİ  | 16.07.2019 11:54 | Son Güncelleme

Teknolojinin gelişmesi ile beraber estetik ameliyat tercihleri de değişiyor. Geçmişte estetik operasyonlara yönelik var olan ön yargılar günümüzde giderek kırılırken, artık estetik operasyonlar gençleşmek ve gençliğini korumak isteyenler tarafından yaygın olarak tercih edilir hale geldi.

Estetik operasyonları en çok kimler tercih ediyor?

Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Yazar, estetik operasyonları en çok kimlerin tercih ettiği hakkında akılda kalan soru işaretlerini bizler için yanıtladı. Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Yazar, ayrıca tercih edilen yöntemleri de sıraladı.

ESTETİK İŞLEMLERE GEREKSİNİM YAŞI GİTTİKÇE DÜŞÜYOR

Özellikle ameliyatsız estetik işlemlerinin çeşitlenmesi ve yaygınlaşması, artık genç görünümü daha uzun süre korumayı, daha kolay bir hale getirdi. Bu nedenle estetik işlemlere başvurma yaşı geçtiğimiz on yıl öncesine göre düşüş gösteriyor.

Estetik ameliyatlar daha önceleri vücudun şeklini değiştirmeye yönelik operasyonlarken, artık vücut şeklini korumaya veya estetik olmayan yönleri doğal bir şekilde düzeltmeyi hedefleyen operasyonlardır.

TERCİH EDİLEN YÖNTEMLER

Günümüzde en sık tercih edilen estetik uygulamaların başında ameliyatsız estetik işlemler geliyor. Kısa sürede sonuç alınması, herhangi bir iyileşme sürecinin bulunmaması ve sosyal hayata ara verilmemesi gibi avantajları sayesinde günümüzde birçok kişi ameliyatsız estetik uygulamaları tercih ediyor.

KOMBİNE OPERASYONLARA TALEP FAZLA

Kombine estetik operasyonlarda aynı ameliyatta vücudun birden fazla alanında yapılan operasyonlar tek bir iyileşme döneminde sonuç veriyor. Bu uygulamalarda tek seferde birden fazla operasyon yapılması sayesinde sosyal hayata geri dönüş süresi kombine olmayan uygulamalara göre çok daha kısa.

KADINLAR KADAR ERKEKLERİN DE TERCİHİ

Her geçen yıl estetik operasyonlara başvuran erkeklerin sayısında artış olduğu gözlemleniyor. Erkekler arasında en sık görülen estetik uygulamaların saç ektirme ve jinekomasti olduğu ortaya konmaktadır.

Bunun yanında karın bölgesinden yağ aldırma da son yıllarda erkekler arasında popüler olan estetik uygulamalar arasında yer alıyor. Yaşlanmanın etkilerini geçiren yüz ve boyun bölgesine yapılan estetik işlemler ise her iki cinsiyetin de favori tercihlerinden.

Erkekler de yaşlanmanın getirdiği etkileri ortadan kaldırmaktan daha çok, mevcut genç görünümlerini korumaya yönelik operasyonları tercih ediyor. Dramatik değişimler yerine küçük ama çarpıcı değişimleri tercih eden erkekler ameliyatsız estetik uygulamalar ile istedikleri sonuçları yakalayabiliyorlar.

Prof. Dr. Şükrü Yazar
Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı

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