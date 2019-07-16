Estetik operasyonları en çok kimler tercih ediyor?

Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Yazar, estetik operasyonları en çok kimlerin tercih ettiği hakkında akılda kalan soru işaretlerini bizler için yanıtladı. Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Yazar, ayrıca tercih edilen yöntemleri de sıraladı.

ESTETİK İŞLEMLERE GEREKSİNİM YAŞI GİTTİKÇE DÜŞÜYOR

Özellikle ameliyatsız estetik işlemlerinin çeşitlenmesi ve yaygınlaşması, artık genç görünümü daha uzun süre korumayı, daha kolay bir hale getirdi. Bu nedenle estetik işlemlere başvurma yaşı geçtiğimiz on yıl öncesine göre düşüş gösteriyor.

Estetik ameliyatlar daha önceleri vücudun şeklini değiştirmeye yönelik operasyonlarken, artık vücut şeklini korumaya veya estetik olmayan yönleri doğal bir şekilde düzeltmeyi hedefleyen operasyonlardır.

TERCİH EDİLEN YÖNTEMLER

Günümüzde en sık tercih edilen estetik uygulamaların başında ameliyatsız estetik işlemler geliyor. Kısa sürede sonuç alınması, herhangi bir iyileşme sürecinin bulunmaması ve sosyal hayata ara verilmemesi gibi avantajları sayesinde günümüzde birçok kişi ameliyatsız estetik uygulamaları tercih ediyor.