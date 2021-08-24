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Estetik operasyonunu videoya çekmek istedi! Sosyal medya fenomeni Lauren Faulkner, zor anlar yaşadı

24.08.2021 10:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İskoç fenomen Lauren Faulkner, düzenli olarak dudak dolgusu yaptırıyordu. Bu işlemin öncesini ve sonrasını takipçileri için videoya çekmek istedi. Ancak vücudunun alerjik reaksiyon göstermesiyle işler değişti.

Estetik operasyonunu videoya çekmek istedi! Sosyal medya fenomeni Lauren Faulkner, zor anlar yaşadı

TikTok hesabında yaklaşık 22 bin takipçisi bulunan Lauren Faulkner, dudak dolgusunun öncesinde yaşadıklarını ve sonrasındaki değişimi takipçileri için videoya çekmek istedi. Faulkner, önceki dolgusunu çıkartmak için dudağına bir krem uyguladıklarını belirtti. Sonrasında ise yeniden dolgu maddesi enjekte edildiğini söyledi. Ancak ikinci dakikanın sonunda vücudunda tepkimeler oluşmaya başladı. Değişikliği fark eden Faulkner ise “İşlerin doğru gitmediğini biliyordum. İkinci dakikanın sonunda vücudum kırmızı noktalarla kaplıydı, bayılacağımı sandım. Boğazım yanmaya başladı ve nefes almakta zorlandım” dedi.

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SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

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Alerjik reaksiyonun ciddiyetini fark eden estetik ekibi, ambulansa haber verdi ve Faulker hastaneye kaldırıldı. Yüzünün dakikalar içinde şiştiğini söyleyen fenomen isim, bu anların fotoğraflarını da sosyal medya hesabından yayınladı.

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Lauren Faulkner’in paylaşımı 553 bin kişi tarafından görüntülendi. Takipçileri alerjik reaksiyonun karşısında ise “Artık çok korkuyorum.”, “Sana test yapmadılar mı?” yorumlarını yaptı.

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