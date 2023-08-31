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  4. Estetikleriyle gündemdeydi! Songül Karlı ekranlara geri dönüyor! Yeni programının tanıtımı sosyal medyaya damga vurdu

Estetikleriyle gündemdeydi! Songül Karlı ekranlara geri dönüyor! Yeni programının tanıtımı sosyal medyaya damga vurdu

31.08.2023 09:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaptırdığı estetiklerle sık sık gündem olan Songül Karlı sosyal medyadaki paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. İddialı ve cesur tarzıyla beğeni toplayan ünlü isim ekranlara geri dönüyor. 49 yaşındaki ünlü şarkıcının yeni sezondaki programının tanıtımı sosyal medyaya damga vurdu.

Songül Karlı yaptırdığı estetiklerle ve cesur pozlarıyla sosyal medyada adından söz ettiriyor. Geçirdiği estetik operasyonlarla yıllara meydana okuyan ünlülerden olan Songül Karlı fit hali ile de övgüleri topluyor.

Uzun zamandır ekranlarda olmayan Karlı, yeni sezonda ekranlara geri dönüyor. Fox Tv'de yayınlanacak olan "Bu Tabak Kimin?" programının sunuculuğunu üstlenen ünlü isim hafta içi her gün izleyicisinin karşısına çıkacak.

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4 Eylül'de ilk bölümüyle ekranlarda olacak yarışmanın tanıtımı sosyal medyaya damga vurdu. Songül Karlı'nın programına sosyal medyada; 'Kurgu diye bağırıyor', 'Gelinim Mutfakta gibi', 'Bu iş tutmaz', 'Flash Tv oyunculukları' gibi yorumlar yapıldı.

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Yarışmada her biri 5’er kişiden oluşan iki takımın her bir yarışmacısı, en beğenilen tabağı yapmak ve rakiplerinin ya da takım arkadaşlarının ellerinden para ödülünü toplamak için kıyasıya rekabet edecek.

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Programda, 5’er kişiden oluşan iki takımdan her gün 2’şer kişi yemek yapıp sunacak. Diğer yarışmacılar ise yapılan yemeğin kime ait olduğunu bilmeden ellerinde bulunan 1500’er lirayı en beğendikleri tabağa istedikleri gibi dağıtacaklar. Böylece rakip ya da kendi takımından yarışmacılar, beğendikleri tabağın sahibine ödül kazandıracaklar.

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Her haftanın sonunda kazanan takımın hafta boyunca topladığı ödülüne kavuştuğu yarışmada kaybeden takımın kaybettiği paralar ellerinden alınarak ayın en çok kazanan yarışmacısına verilmek üzere bir kutuda toplanacak. Ay sonunda kutudaki ödül rekabetin zirve yaptığı final yarışında birinci olacak tek bir kişiye gidecek.

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