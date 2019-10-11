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Et seçerken nelere dikkat etmeliyiz? İşin uzmanından et seçmenin tüyoları

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 11.10.2019 09:36 | Son Güncelleme

Sağlıklı ve dengeli beslenmenin püf noktası doğru ürünü seçebilmek. Konu kırmızı et olunca güvenilir bilgiyi bulmak da zorlaşıyor. Kırmızı et seçerken nelere dikkat dikkat etmeliyiz? İşte doğru et seçmenin püf noktaları.

İnsan sağlığı ve dengeli beslenme açısından çok önemli olan kırmızı eti alırken dikkat edilmesi gereken bazı püf noktalar var.

KIRMIZI ET ALIRKEN DİKKAT ETMENİZ GEREKEN 4 KURAL
Lezzetli bir kırmızı et yemek istiyorsanız bu aşamada etin nasıl kesildiği, nasıl saklandığı ve tazeliği oldukça önemli. Kırmızı et alırken dikkat etmeniz gereken tek kural etin son kullanma tarihi değil, bunun yanı sıra etin rengi de konu hakkında çok detaylı bilgi verebilir.

Kırmızı et, insan sağlığı açısından son derece değerlidir. Eğer taze bir şekilde tüketilmezse birçok sağlık sorununa kapı açabilir. Bu gibi sorunlara maruz kalmamak için et alırken bu 4 unsuru göz ardı etmeyin.


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