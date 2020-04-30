Eti böyle pişirirseniz lokum gibi oluyor! Lokum gibi et pişirmek için...

Eti mutfağımızda kavurmadan fırına; haşlamadan kızartmaya kadar birçok şekillerde sofralarımıza hazırlıyoruz. Haliyle yaptığımız bu etlerin lezzetli ve güzel pişmesini istiyoruz. İşte aşağıda yer alan püf noktalar ile etin lezzetini bambaşka noktalara taşıyacaksınız.
Lokum kıvamında bir et pişirmenin en önemli sırrı doğru eti seçmekten geçer. Doğru seçimi yapmadığınızda etin nasıl piştiğinin veya ete yapılan hiçbir işlemin önemi kalmaz. En az 3 gün dinlenmiş sinirli bir et olmalı ve mümkünse genç bir hayvanın etini tercih etmelisiniz. Dinlenmemiş et katı ve diri olur. Bu da sizi lokum gibi bir et pişirmeden oldukça uzaklaştırır.
Doğru eti seçtikten sonra etin yumuşak pişmesi için doğru şekilde dilimlenmiş olması şart. Tüm etler, uzanan kas liflerine sahip olduğundan eti kas liflerine karşı çapraz kesimler yaparak kesmelisiniz. Eti paralel olarak keserseniz ne kadar pişirirseniz pişirin etleriniz yumuşacık ve lokum kıvamında olmaz.
Lokum gibi ağızda dağılan et pişirmenin en önemli detaylarından biri de eti marine etmek. Marine ettiğiniz et diğer etlere göre her zaman daha iyi pişer ve daha lezzetli olur. Eti marine etmek için çok büyük bir hazırlık yapmanıza da gerek yok. Limon suyu, sirke, ayran, süt ve zeytinyağını kullanabilirsiniz.
Asidik içerikli malzemeler etinizin lezzetini arttırmakla kalmayıp aynı zamanda sert proteinleri parçalayarak etin ön pişirmesini sağlar. Zeytinyağı ile yapacağınız masajda kesim sonrası etin sertleşmiş bölümlerinin yumuşamasına yardımcı olur. Lezzeti biraz daha arttırmak istiyorsanız soğan, sarımsak, kekik, biberiye ve çeşitli baharatlardan faydalanabilirsiniz.
Yumuşak et pişirmenin bir diğer püf noktası ise eti mühürlemeyi bilmek. İçerisindeki suyu etin içerisinde hapsetmenin yumuşak ve lezzetli et pişirme için oldukça önemli olduğunu unutmamalısınız. Mühürleme ısıtılmış tavada etin dış kısmının kabuklanması anlamına gelir. Bu sayede et kabuk haline geldiğinde içerisindeki su kendisini artık bırakamaz. Ancak bu aşamada tuz kullanmamalısınız.
İşin uzmanlarına göre tuzu ete pişirmeden önce atmanız gerekiyor. Böylece tuz, etin içerisinde nemi çekerek lezzetleri birbirine konsantre eder. Etlerinizi pişirmeden 24 saat önce tuzlama yapabilirsiniz.
Lokum gibi bir et için zamanınızın olması şart. Etin sıcaklığı önemli olduğu için hiçbir et buzdolabından çıkarıldığı gibi pişirilmez. Pişirme işlemi için eti oda sıcaklığına gelinceye kadar beklemelisiniz.
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