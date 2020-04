Eti böyle pişirirseniz lokum gibi oluyor! Lokum gibi et pişirmek için...

Eti mutfağımızda kavurmadan fırına; haşlamadan kızartmaya kadar birçok şekillerde sofralarımıza hazırlıyoruz. Haliyle yaptığımız bu etlerin lezzetli ve güzel pişmesini istiyoruz. İşte aşağıda yer alan püf noktalar ile etin lezzetini bambaşka noktalara taşıyacaksınız.

DOĞRU SEÇİM VE DOĞRU KESİM

Lokum kıvamında bir et pişirmenin en önemli sırrı doğru eti seçmekten geçer. Doğru seçimi yapmadığınızda etin nasıl piştiğinin veya ete yapılan hiçbir işlemin önemi kalmaz. En az 3 gün dinlenmiş sinirli bir et olmalı ve mümkünse genç bir hayvanın etini tercih etmelisiniz. Dinlenmemiş et katı ve diri olur. Bu da sizi lokum gibi bir et pişirmeden oldukça uzaklaştırır.

Doğru eti seçtikten sonra etin yumuşak pişmesi için doğru şekilde dilimlenmiş olması şart. Tüm etler, uzanan kas liflerine sahip olduğundan eti kas liflerine karşı çapraz kesimler yaparak kesmelisiniz. Eti paralel olarak keserseniz ne kadar pişirirseniz pişirin etleriniz yumuşacık ve lokum kıvamında olmaz.

MARİNE OLMADAN ASLA!



Lokum gibi ağızda dağılan et pişirmenin en önemli detaylarından biri de eti marine etmek. Marine ettiğiniz et diğer etlere göre her zaman daha iyi pişer ve daha lezzetli olur. Eti marine etmek için çok büyük bir hazırlık yapmanıza da gerek yok. Limon suyu, sirke, ayran, süt ve zeytinyağını kullanabilirsiniz.