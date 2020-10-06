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Ev kadınlarının ortak derdi: Ütü neden su akıtır?

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Ütü yapmak başlı başına büyük bir dertken bir de akıtmaya başladığı zaman daha da sinir bozucu bir hal almaya başlar. Peki ütü neden su akıtır?

Ev kadınlarının ortak derdi: Ütü neden su akıtır?

Güzel görünmenin en büyük inceliği jilet gibi kıyafetlerdir. Jilet gibi kıyafetler için mükemmel bir ütü yapmak gerekir. Ütü yapmak hem zaman hem de enerji hem de yorgunluk açısından çok zorlayıcı olabiliyor. Özellikle ütü su akıtıyorsa çok can sıkıcı bir hal alacaktır. Ütünün su akıtması ev hanımlarının en can sıkıcı problemlerinden birisidir. Peki ütü neden su akıtıyor ve bunun önüne nasıl geçilir?

Ütünün su akıtma problemi birden çok sebepten ötürü olabilir. Su haznesinden sızdırıyorsa kapağı tam olarak kapanmamış olabilir.

DETERJANLI SU İLE TEMİZLEME

Ütüden damlayan su kıyafetlerin üzerinde sarı bir leke bırakabilir. Bunun en büyük nedeni ise ütünün kalitesi kadar ütünün içine koyduğunuz sudan kaynaklanabilir. Ütüde kullanılan kireçli çeşme suyu bir süre sonra ütünün buhar deliklerini tıkar ve su ütünün kenarlarından akmaya başlar. Bunu engellemek için ütünün buhar deliklerini açmak gerekir. Bunun için bir kâseye deterjanlı su hazırlayın. Kulak pamukçuğunu deterjanlı suya batırıp ütünün tabanındaki delikleri temizleyerek kurtulabilirsiniz.

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