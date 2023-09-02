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Ev sahibi TV programını izleyince neye uğradığını şaşırdı! Baştan aşağı yenilendi... Kiracıya tazminat davası açtı

02.09.2023 09:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ev sahibi-kiracı anlaşmazlıklarında bu kez yaşanan bir olay, eşine az rastlanır türden oldu. Kiracı olan diş hekimliği öğrencisi, bir TV programıyla görüşüp oturduğu evi baştan aşağı değiştirtti. Program TV'de yayınlanınca ev sahibi evdeki değişikliklerden haberdar oldu ve mahkemeye başvurdu. "Kiracı eve zarar verdi, amacı TV programından eşya almakmış" diyen ev sahibi kiracısına tazminat davası açtı. Kiracı adına yapılan savunmada ise "Ev, kiralandığı gibi teslim edildi" ifadeleri kullanıldı.

Ev sahibi TV programını izleyince neye uğradığını şaşırdı! Baştan aşağı yenilendi... Kiracıya tazminat davası açtı

Son dönemde ev sahipleri ile kiracılar arasındaki anlaşmazlıklar sık sık gündem olmaya devam ediyor. Ancak bu kez yaşanan 'dava' olayı daha önce çok rastlanır türden olmadı. Olayda, davaya konu olan ev, bir TV programında yayınlandı. Ev sahibi de o TV programını izleyince harekete geçti. İşte detaylar...

YURT DIŞINA TAŞINMAK DURUMUNDA KALINCA KİRALAMAYA KARAR VERDİLER

Halk TV'de yer alan habere göre; tarafların ev sahibi ile kiracı olduğu dava dosyasının içeriği, son dönemde yaşanan anlaşmazlıklarda olduğu gibi fahiş kira artışları değil. Dava dosyasına göre, Rukiye Molla ile oğlu Tamer Molla, Beşiktaş Nüzhetiye Caddesi’nde bulunan evlerini baştan aşağı yeniledi. Kendileri oturakları için evi elden geçiren aile, bir süre sonra yurt dışına taşınmak durumunda kalınca, yenilenmiş bu dairenin kiraya verilmesi gündeme geldi.

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KİRACI, PROGRAMA BAŞVURUP EVİN YENİLENMESİNİ İSTEDİ

Aile, dairelerini diş hekimliği fakültesi öğrencisi Ecem Özsarp’a kiraladı. Özsarp, bir süre sonra da kiracısı olduğu ev için bir TV kanalında yayımlanan programla temasa geçti. Oyuncu Evrim Akın’ın sunuculuğunu yaptığı ‘Evrim Akın ile Ev Kuşu’ programına başvuran Özsarp, oturduğu evin yenilenmesini istedi.

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EVDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDEN TV PROGRAMI YAYINLANINCA HABERDAR OLDULAR

Sunucu Evrim Akın’ın ziyaret ettiği eve bir süre sonra ustalar girdi ve ev baştan aşağı yenilendi. Evdeki bazı kapılar sökülürken yerine de duvar örüldü. Duvar tavanları ve kolonlarda değişiklik yapıldı. Ev sahipleri ise, evde yapılan değişikliklerin TV’de yayımlanması sonrası bunlardan haberdar oldu.

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TAZMİNAT DAVASI AÇTILAR

Ev sahibi aile adına, kiracıya karşı tazminat davası açıldı. Dava dilekçesinde, eve önemli ölçüde zarar verildiği öne sürüldü. Dava dilekçesine göre, eve verilen zararın 120 bin TL seviyesinde olduğu ileri sürüldü. Dilekçede, TV programının verdiği eşyaların da kiracı tarafından alındığı öne sürüldü. Dava dilekçesinde, kiracının dışında programın yayımlandığı TV kanalı ile ilgili programın yapımcısı şirketin de sorumlu tutulması talep edildi.

"ESKİSİNE GÖRE DAHA GÜZEL HALE GELDİ"

Kiracı adına yapılan savunmada ise, evin eskisine göre daha güzel hale geldiği öne sürülüp “Kiralanan ev olduğu gibi iade edildi. Bir zarar söz konusu değil. Davanın reddine karar verilsin” ifadeleri kullanıldı. Şimdi, mahkemenin, değişiklik yapılan evde keşif yaptıktan sonra bilirkişi raporu hazırlatması bekleniyor.


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Evrim Akın Kiracı ev sahibi

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